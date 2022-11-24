Kütletme değil tedavi: Kayropraktik nedir, nasıl yapılır? Ameliyatsız çözüm!

Kütletme değil tedavi: Kayropraktik nedir, nasıl yapılır? Ameliyatsız çözüm!

Eski zamanlarda "kütletmeci" olarak bilinen tedavi yönteminin bilimsel halini alan "kayropraktik", sinir sistemini iyileştirmeyi amaçlıyor. Peki kayropraktik nedir, nasıl uygulanır, faydaları neler?

Eklemlere yapılan doğru baskı sonrası ortaya çıkan "kütletmek, kıtırdatmak, çıtlatmak" olarak bilinen eylem, kimilerini çok rahatlatır.

Hatta çoğu zaman alışkanlık haline gelen bu durumun zararlı olup olmadığı da tartışılmaya devam ediyor.

Eski dönemlerde eklem ve omurga rahatsızlıklarının tedavisi için "kütletmeci"lere başvurulurdu. Zamanla bu alternatif tedavi yöntemi bilimle de doğrulandı.

Fizik tedavi yöntemi sayılabilecek "kayropraktik", inanılmaz popüler hale geldi. Ancak bu tedaviye başvuracak olanlar söz konusu omurga olduğundan şüphe ile yaklaşıyor.

Peki kayropraktik tedavisi nedir, nasıl uygulanır? Faydaları zararları nelerdir? İşte detaylar...

Kayropraktik nedir

Yunanca kökenli bir kelime olan kayropratik, el uygulamaları anlamına gelmektedir. Manuel tedavilerin en bilimsel ve akademik olanıdır.

Kayropraktik tedavi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş “bilimsel” bir tedavi yöntemidir.

Kayropraktik, sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahale etme yöntemidir.

Kimler kayropraktik tedavisi uygular?

Kayropraktik uygulamalarının hastaya tatbik edilebilmesi için, yetkilendirilmiş kurumlardan alınan kayropraktik uygulama sertifikasına sahip kişilerce yapılması gereklidir.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca kayropraktik sertifikası verilmektedir.

Kayropraktik tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikle uzmanınız vücudunuz, duruş şekliniz, omurganız başta olmak üzere rahatsızlığınız doğrultusunda çeşitli ölçümler yapar.

Ardından sedyeye uzanmanız ile birlikte tedavi başlar. Vücudun çeşitli bölgelerindeki kaslara germe hareketleri uygulanabilir veya ani, sert itme ve baskı hareketleri yapılabilir.

Kayropraktik tedavi esnasında hastalar genellikle acı veya ağrı duymazlar.

Kayropraktik zararlı mı?

Kayropraktik uygulamalar genel olarak güvenlidir ve hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz. Bununla birlikte kayropraktik tedavi sonrasında bazı hastalarda çeşitli yan etkiler ortaya çıkabilir.

Faydaları

Kayropraktik teknikleri eklemleri ve yumuşak doku manipülasyonlarını içerir. Problemli bölgeye direk uygulama yapıldığı için hızlı ve etkili bir çözüm sağlar.

Tek seansta bile ağrının büyük kısmı giderilir ve hasta uygulama sırasında ya da sonrasında bir ağrı hissetmez, tedavinin hemen sonrası bir rahatlama hisseder.