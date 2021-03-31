L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler..

Yağ yakıcı özelliği ile bilinen L-karnitin, spor yapanlar tarafından kullanılmakta ve etkileri araştırılmaktadır. Peki L-karnitin ne işe yarar, sağlıklı mıdır, zararları neler? İşte detaylar..

L-Karnitin denildiğinde akla ilk olarak gıda takviyeleri gelmektedir. Daha çok sporcular tarafından bilinen bu madde, vücutta kendiliğinden de oluşmaktadır.

Bilinen ikinci özelliği ise yağ yakıcı etkisidir. L-karnitin, yağ asitlerini enerji için işlenmek üzere hücrelerinize taşıyan bir amino asit türevidir.

Kilo vermek, hızı geliştirmek ya da performansı artırmak için kullanılır.

İşte kullanmadan önce L-karnitin hakkında bilmeniz gereken detaylar..

L-KARNİTİN NE İŞE YARAR?

Yağ asitlerini enerji olarak kullanacakları mitokondriyala taşır.

Her hücrede mitokondriyal bulunur ve görevi hücre için enerji üretmektir.

Yağ asitlerinin mitokondriyal zarından geçmesini sağlar.

Böylece L- carnitine daha çok yağın enerji olarak kullanılmasına olanak sağlar.

Zayıflama supplementi olarak kullanılmasının nedeni de budur.

Vücuttaki enerji üretimini azaltan metabolik artıkları da temizler.

L-KARNİTİN FAYDALARI

Yağ yakımına yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırır.

Özellikle Omega 3 yağ asitleriyle alındığı zaman yağ yakıcı etkisi artar.

İç organlardaki yağların yakımına yardımcı olur. İç organların çevresindeki yağlar yakılması en zor yağlardır. Obeziteye yol açarlar.

Performansı arttırır. Yağ ve enerji metabolizmasını hızlandırdığı için spor performansını arttırır.

Çalışma kapasitesini arttırır. L-Carnitine sayesinde daha ağır kaldırabilir, daha çok tekrar yapabilir, daha hızlı koşabilirsiniz.

Vücudun toparlanmasını hızlandırır.

Atık maddeleri atmaya yardımcı olur, aynı zamanda hidrojen iyonlarının birikimini azaltır.

Testosteron alıcılarını düzenler.

Şeker hastalığını engeller ve insülin sağlığını korur.

Erkeğin üreme gücünü arttırır.

Kardiyovasküler sistemi güçlendirir.

Zihinsel performansı ve motivasyonu arttırır. Balık yağı ile birlikte kullanılması etkisini arttırır.

Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

L-KARNİTİN SAĞLIKLI MI, NASIL KULLANILIR?

Spor ile birlikte kullanılmasını öneriyorum. Kesinlikle spor yapmadan hiç bir ürünü kullanıp zayıflamayı beklememelisiniz. Spordan 45 dakika önce 500-2000 mg arasında alınabilir. Su ile karıştırılıp aç karnına içilmesi önerilir. Antrenmandan sonra tekrar kullanılabilir.

L-KARNİTİN BULUNAN GIDALAR

Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Öncelikle kuzu etinde bulunması ile birlikte kırmızı etlerde ve süt ürünlerinde iyi derecede L carnitine bulunur. Ek olarak balıkta, kümes hayvanlarında bitkisel olarak da kuşkonmaz, avokado ve buğdayda L carnitine zengin miktarda bulunur.