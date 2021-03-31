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    L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler..

    Yağ yakıcı özelliği ile bilinen L-karnitin, spor yapanlar tarafından kullanılmakta ve etkileri araştırılmaktadır. Peki L-karnitin ne işe yarar, sağlıklı mıdır, zararları neler? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 17:08
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    L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler..

    L-Karnitin denildiğinde akla ilk olarak gıda takviyeleri gelmektedir. Daha çok sporcular tarafından bilinen bu madde, vücutta kendiliğinden de oluşmaktadır.

    Bilinen ikinci özelliği ise yağ yakıcı etkisidir. L-karnitin, yağ asitlerini enerji için işlenmek üzere hücrelerinize taşıyan bir amino asit türevidir.

    Kilo vermek, hızı geliştirmek ya da performansı artırmak için kullanılır.

    İşte kullanmadan önce L-karnitin hakkında bilmeniz gereken detaylar..

    L-KARNİTİN NE İŞE YARAR?

    • Yağ asitlerini enerji olarak kullanacakları mitokondriyala taşır.
    • Her hücrede mitokondriyal bulunur ve görevi hücre için enerji üretmektir.
    • Yağ asitlerinin mitokondriyal zarından geçmesini sağlar.
    • Böylece L- carnitine daha çok yağın enerji olarak kullanılmasına olanak sağlar.
    • Zayıflama supplementi olarak kullanılmasının nedeni de budur.
    • Vücuttaki enerji üretimini azaltan metabolik artıkları da temizler.

     

    L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler.. #1

    L-KARNİTİN FAYDALARI

    • Yağ yakımına yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırır.
    • Özellikle Omega 3 yağ asitleriyle alındığı zaman yağ yakıcı etkisi artar.
    • İç organlardaki yağların yakımına yardımcı olur. İç organların çevresindeki yağlar yakılması en zor yağlardır. Obeziteye yol açarlar.
    • Performansı arttırır. Yağ ve enerji metabolizmasını hızlandırdığı için spor performansını arttırır.
    • Çalışma kapasitesini arttırır. L-Carnitine sayesinde daha ağır kaldırabilir, daha çok tekrar yapabilir, daha hızlı koşabilirsiniz.
    • Vücudun toparlanmasını hızlandırır.
    • Atık maddeleri atmaya yardımcı olur, aynı zamanda hidrojen iyonlarının birikimini azaltır.
    • Testosteron alıcılarını düzenler.
    • Şeker hastalığını engeller ve insülin sağlığını korur.
    • Erkeğin üreme gücünü arttırır.
    • Kardiyovasküler sistemi güçlendirir.
    • Zihinsel performansı ve motivasyonu arttırır. Balık yağı ile birlikte kullanılması etkisini arttırır.
    • Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

     

    L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler.. #2

    L-KARNİTİN SAĞLIKLI MI, NASIL KULLANILIR?

    Spor ile birlikte kullanılmasını öneriyorum. Kesinlikle spor yapmadan hiç bir ürünü kullanıp zayıflamayı beklememelisiniz. Spordan 45 dakika önce 500-2000 mg arasında alınabilir. Su ile karıştırılıp aç karnına içilmesi önerilir. Antrenmandan sonra tekrar kullanılabilir.

    L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler.. #3

    L-KARNİTİN BULUNAN GIDALAR

    Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Öncelikle kuzu etinde bulunması ile birlikte kırmızı etlerde ve süt ürünlerinde iyi derecede L carnitine bulunur. Ek olarak balıkta, kümes hayvanlarında bitkisel olarak da kuşkonmaz, avokado ve buğdayda L carnitine zengin miktarda bulunur.

     

     

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