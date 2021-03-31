- Haberler
- Sağlık Haberleri
- L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler..
L-Karnitin nedir, ne işe yarar? L-Karnitin hakkında bilmeniz gerekenler..
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 17:08
L-Karnitin denildiğinde akla ilk olarak gıda takviyeleri gelmektedir. Daha çok sporcular tarafından bilinen bu madde, vücutta kendiliğinden de oluşmaktadır.
Bilinen ikinci özelliği ise yağ yakıcı etkisidir. L-karnitin, yağ asitlerini enerji için işlenmek üzere hücrelerinize taşıyan bir amino asit türevidir.
Kilo vermek, hızı geliştirmek ya da performansı artırmak için kullanılır.
İşte kullanmadan önce L-karnitin hakkında bilmeniz gereken detaylar..
L-KARNİTİN NE İŞE YARAR?
- Yağ asitlerini enerji olarak kullanacakları mitokondriyala taşır.
- Her hücrede mitokondriyal bulunur ve görevi hücre için enerji üretmektir.
- Yağ asitlerinin mitokondriyal zarından geçmesini sağlar.
- Böylece L- carnitine daha çok yağın enerji olarak kullanılmasına olanak sağlar.
- Zayıflama supplementi olarak kullanılmasının nedeni de budur.
- Vücuttaki enerji üretimini azaltan metabolik artıkları da temizler.
L-KARNİTİN FAYDALARI
- Yağ yakımına yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırır.
- Özellikle Omega 3 yağ asitleriyle alındığı zaman yağ yakıcı etkisi artar.
- İç organlardaki yağların yakımına yardımcı olur. İç organların çevresindeki yağlar yakılması en zor yağlardır. Obeziteye yol açarlar.
- Performansı arttırır. Yağ ve enerji metabolizmasını hızlandırdığı için spor performansını arttırır.
- Çalışma kapasitesini arttırır. L-Carnitine sayesinde daha ağır kaldırabilir, daha çok tekrar yapabilir, daha hızlı koşabilirsiniz.
- Vücudun toparlanmasını hızlandırır.
- Atık maddeleri atmaya yardımcı olur, aynı zamanda hidrojen iyonlarının birikimini azaltır.
- Testosteron alıcılarını düzenler.
- Şeker hastalığını engeller ve insülin sağlığını korur.
- Erkeğin üreme gücünü arttırır.
- Kardiyovasküler sistemi güçlendirir.
- Zihinsel performansı ve motivasyonu arttırır. Balık yağı ile birlikte kullanılması etkisini arttırır.
- Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.
L-KARNİTİN SAĞLIKLI MI, NASIL KULLANILIR?
Spor ile birlikte kullanılmasını öneriyorum. Kesinlikle spor yapmadan hiç bir ürünü kullanıp zayıflamayı beklememelisiniz. Spordan 45 dakika önce 500-2000 mg arasında alınabilir. Su ile karıştırılıp aç karnına içilmesi önerilir. Antrenmandan sonra tekrar kullanılabilir.
L-KARNİTİN BULUNAN GIDALAR
Genellikle hayvansal gıdalarda bulunur. Öncelikle kuzu etinde bulunması ile birlikte kırmızı etlerde ve süt ürünlerinde iyi derecede L carnitine bulunur. Ek olarak balıkta, kümes hayvanlarında bitkisel olarak da kuşkonmaz, avokado ve buğdayda L carnitine zengin miktarda bulunur.