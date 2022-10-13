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    Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu oynamayı öğrendi

    Laboratuvarda araştırmacıların geliştirdiği mini beyin, 5 dakikada 1970'lere ait tenis benzeri video oyunu olan Pong oynamayı öğrendi.
    • 13.10.2022 - 15:37
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    Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu oynamayı öğrendi

    Bilim dünyasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor…

    Avustralya'da Cortical Labs Şirketi'nden Dr. Brett Kagan'ın Neuron dergisine yazdığı makalede laboratuvarda ilk ‘duyarlı’ beynin geliştirildiği iddia etti.

    Söz konusu ‘mini beynin’ çevresini algılayıp tepki verebildiği belirtildi.

    ‘Dış kaynaktan bilgi alabilir, işleyebilir, yanıt verebilir’

    Kagan, geliştirdikleri beynin dış kaynaktan bilgi alabilir, işleyebilir ve ardından gerçek zamanlı yanıt verebilir olduğunu kaydetti.

    Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu oynamayı öğrendi #1

    Mini beyin, oynamayı 5 dakikada öğrendi

    Geliştirilen beynin, "Pong" adlı oyuna bağlanarak topun hangi tarafta ve raketten ne kadar uzakta olduğunu ortaya çıkaran elektrotlar aracılığıyla tepki verdiği, bunun dış ortama tepkide bulunduğu ve etkileşime girdiği ilk örnek olduğu kaydedildi.

    Mini beynin 5 dakikada oynamayı öğrendiği, sık sık topu kaçırdığı belirtildi.

    Alzheimer gibi hastalıklara umut olabilir

    Dr. Kagan, geliştirdiği beyni duygulara ve hislere sahip bulunma kapasitesine sahiplik anlamına gelen ‘duyarlı’ olarak tanımlarken, İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Dean Burnett ise ‘düşünce sistemi’ terimini tercih ediyor. Burnett, "Çevrede dolaşan ve açıkça kullanılan, değişikliklere yol açan bilgiler mevcut, bu yüzden aldıkları 'uyarıcı' basit şekilde düşünülüyor." dedi.

    Araştırmanın zaman içinde daha da geliştirilmesi beklenirken Dr. Kagan, geliştirdikleri teknolojinin gelecekte Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavilerinde kullanılabileceğini umuyor.

    İlk defa beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefaliyi incelemek amacıyla 2013'te üretilen mini beyinler, o zamandan beri beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor.


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