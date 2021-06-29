Leke ve kararmalara elveda: Cilt beyazlatıcı karbonat kürü

Yaz aylarının gelmesiyle ciltteki leke ve kararmalara çözüm aranıyor. Dirsekler, dizler ve koltuk altında yaşanan kararma sorununu evde hazırlayacağını pratik bir tarifle azaltabilirsiniz.

Özellikle kadınların sıklıkla karşılaştığı ciltte lekelenme ve kararma, yaz aylarında çözüm aranan problemlerin başında geliyor.

Özellikle yaz mevsiminde mayo, bikini gibi deniz kıyafetleri ve dekolte kıyafetler giymek bile kişide kabusa dönüşebiliyor.

Deodorant kullanımı, tüy alımı, hormon dengeleri, güneş lekeleri ve benzer sebeplerin tetiklediği derideki pigmentasyon değişimi, can sıkıcı olabiliyor. Ancak bu sorunlardan doğal yöntemlere başvururarak kurtulmak mümkün.

İşte cilt kararması ve bölgesel lekeleri azaltacak karbonat kürü tarifi..

KOLTUK ALTI KARARMASI VE KARBONAT

Özellikle yaz aylarında insanların korkulu rüyası hâline gelen koltuk altı kararması genellikle aşırı terlemeden dolayı meydana gelir ancak bu sorunun tek nedeni aşırı terleme değildir.

Çoğu kişi koltuk altı kararmasının nedenini terlemeye bağlasa da kullanılan ağdalar, jiletler, epilasyon aletleri, deodorantlar ve antiperspirantlar bu bölgenin kararmasına neden olan durumlardır. Kullanılan ürünlerin yanı sıra koltuk altı kararması genetik olarak da meydana gelir.

Karbonat, sadece mutfakta çok gereksinim duyulan bir malzeme olmakla kalmaz, güzellik reçetelerinde de sıkça boy gösterir.

Cilt renginin açılmasında da son derece maharetlidir. Koltuk altı karbonatla da beyazlatılabilir. Karbonat koltuk altını fırçalamak için kullanılabilecek en iyi maddelerdendir.

Aslında, eğer karbonat kullanılırsa koltuk altı kararmasının başka bir nedeni olan deodorant ve ter önleyiciler vücuttan uzaklaştırılır.

CİLT BEYAZLATICI KARBONAT TARİFİ

Biraz karbonatla su karıştırılır ve koyu bir macun yapılır. Koltuk altına uygulanır ve hafifçe koltuk altı fırçalanır.

Daha sonra koltuk altını yıkadıktan sonra aynı bölge havluyla hafifçe kurulanır.

Eğer bu kadar ayrıntılı şekilde yapılmak istenmiyorsa, karbonatla az miktarda su karıştırılıp, bu karışım koltuk altına sürülür.

LİMON KARBONAT MASKESİ

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

Tarif: