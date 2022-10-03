Limon kabuğu ile yaşlanmaya karşı savaşın

Doku yaşlanmasına karşı savaşmaya yardımcı olan vitamin ve mineraller açısından zengin limon kabuğu ile yaşlanmayı geciktirici bir etki elde edebilirsiniz...

Limon kabuğunun yaşlanma karşıtı özelliklerinden faydalanmak için ilk adım organik limon satın almaktır. Bu şekilde, kabukta yoğunlaşan ve limonun antioksidan etkisini azaltabilecek pestisit ve kimyasallardan arınmış bir ürün alabilirsiniz.

Kabukta bol miktarda C vitaminine (100 gr başına 129 mg) ek olarak, terpen ailesinden limonen adı verilen ve tipik limon kokusundan da sorumlu olan bir madde vardır. Ek olarak, provitamin A, kalsiyum ve potasyum dahil olmak üzere çeşitli mineraller ve vitaminler vardır.

Neden işe yarıyor?

C vitamini etkili bir antioksidandır; enginar, elma ve muz gibi meyve ve sebzelerin kararmasını önlemek için mutfakta limon kullanılır. Hücresel yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerin etkisine karşı koymak için çok faydalıdır.

Limonen maddesi iltihap önleyici aktiviteye sahiptir, böylece hücrelerin ve dokuların korunmasına yardımcı olur. Son çalışmalar, bu maddenin arterioskleroz ve neoplazmalar dahil olmak üzere bazı tipik yaşlılık hastalıklarına karşı korumada etkili olduğunu göstermiştir.

Kabukta bulunan bir diğer madde olan A vitamini ise gözleri, cildi ve saçı genç tutmak için temel bir besindir.

Kalsiyum ve potasyum ise kemikleri sağlıklı tutar ve kalp de dahil olmak üzere kaslar üzerinde yaşlanmayı geciktirici bir etki gösterir.

Mutfakta nasıl kullanılır?

Faydalı özelliklerini kaybetmemek için çiğ kabuk kullanmak daha iyidir. En iyisi salataların yanı sıra çeşitli yemeklerin üzerine veya pişirdikten sonra balığa veya meyve salatalarına aromatik bir dokunuş vermek için rendelemektir.

Kabuğun besin açısından en zengin kısmı sarı renkli olan dış kısımdır. Alttaki beyaz ve süngerimsi tabaka besin açısından zayıftır ve aynı zamanda acıdır, bu nedenle atılmalıdır.

Limon suyu da çok değerli bir besindir. Vücudun pH'ını yükseltir ve bazlaştırıcı etkisi, yaşlanmayı hızlandıran atık maddelerin atılımını kolaylaştırır.