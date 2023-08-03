Limon kabuklarını sıcak suya atmak bakın ne işe yarıyormuş! O ağrıyı çekenlere büyük şifa... Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Ancak sadece limonu kullanmak yeterli değil. Limon kabuklarını çöpe atmaz kaynatırsanız, birçok hastalığın önüne geçebilirsiniz.

Mutfaklardan ve yemeklerden eksik olmayan limon, faydalarıyla da göz dolduruyor.

Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen limon, olumsuz enerjiyi ve nazarı da yok edebiliyor.

Sirkeyle karıştırıldığı zaman evdeki olumsuz enerjiyi temizleyen limon, gece uyumayanlara bile derman oluyor.

Geceleri yatağın başına tuzlu limon konulması, uykusuz gecelerin kısa süre içerisinde de sona ermesine olanak sağlıyor.

Limonun çöpe attığımız kabukları ise antioksidanlar, lifler, mineraller ve vitaminler bakımından zengindir.

C vitamini bakımından zengin olan limon kabukları, hipertansiyon ve kalp hastalıkları riskini düşürmek adına oldukça yararlı.

Diğer faydaları ise...

1. Limon kabuğu ayrıca bağışıklık sistemini onarır ve korur. Lif içeriği sebebiyle bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığa engel olur. Ayrıca bağırsak florasını korur ve sindirimi kolaylaştırır.

2. Hücre yenilenmesine katkıda bulunan limon kabuğu, antioksidan içeriğiyle hücre duvarını güçlendirir. Kanserli hücreleri yok eder ve önüne geçer.

3. Limon kabuğu, içeriği ile kulak enfeksiyonlarına karşı terapi edici etki sergiler. Limon kabuğundan elde edilen yağ, kulağa damlatıldığında kulak ağrısını ve iltihaplanmayı hafifletmeye yardımcı olur.

Ayrıca limon kabuğu çayı da iltihabın vücuttan atılmasını sağlar. Vücut için çok değerli olan flavonoidler, naingin ve hesperidin gibi bileşenler limon kabuğunda bolca bulunur.

Limon kabuğu çayı nasıl hazırlanır?

İnce ince doğradığınız bir yemek kaşığı kadar limon kabuğunu bir bardağa ekleyin.

Üzerine kaynar su döküp bardağın ağzını yaklaşık 10 dakika kapatarak demlemeye bırakın.

Demlendikten sonra kabukları süzün ve içerisine bal ekleyin. Ilık olarak tüketebilirsiniz.