Lüferin büyüğü: Kofana balığının faydaları

Aralık ayında kofana bolluğu hem fiyatlara hem de tezgaha yansıdı. Mevsiminde tüketilmesi tavsiye edilen kofana balığının faydaları nelerdir haberimizde...

Balık mevsimi aralık ayında da bolluk ve bereketle geçiyor...

Öyle ki, son yıllarda ülkemizde nadir olarak görülen, soyu tükenme noktasına gelen kofana balığında bolluk yaşanıyor.

Kofananın kilosu ne kadar sorusu merak edilirken, sağlığa faydaları da bir yandan araştırılıyor.

Lüfer balığının büyüğü olan kofana, vitamin ve besin değerleri ile günlük B12 ihtiyacını karşılamaya da yeteri oluyor.

Peki kofana ne kadar, kilosu kaç lira? İşte fiyatı ve kofana balığının faydaları...

KOFANA KİLOSU NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde kilosu 250 ile 300 TL arasında seyreden kofananın balık tezgahlarındaki fiyatı 90 TL’ye kadar düştü.

Seneler sonra ilk kez büyük kofana balıklarının denizlerde görüldüğünü söyleyen balıkçı Kenan Balcı, “Senelerdir böyle bol değildi. 2021 balığın bolluk yılı oldu. Hamsiden çinekopa, şimdi ise lüferin dedesi kofana bolluğu yaşıyoruz. Her bir kofana 5 ile 10 kilo arasında değişiyor. Denizin derinliklerinden yok dedikleri balık piyasaya çıktı." ifadelerini kullandı.

KOFANA BALIĞI FAYDALARI

Kofana balığının, soğuk denizde yaşayanları daha yağlı olduğu için daha lezzetli olur.

Kofana balığı, oldukça güçlü bir B12 vitamini kaynağıdır. Vücudun enerji üretmesinde etkilidir.

Antioksidan olan ve hücreleri koruyan selenyum, kalp ritminin düzenlenmesinde etkili rol oynayan magnezyum, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum minarelleri kofana balığında bulunur.

Kalp sağlığı, göz ve kemik sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminin ve cildin korunmasında etkilidir.

Kofana balığının, taze olduğunu anlamak için nelere dikkat etmeliyiz?