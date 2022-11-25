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    Maddi manevi şifa! 40 gün boyunca üzerlik otu yakmanın etkisi

    Şifalı bitkilerden olan üzerlik otunu 40 gün boyunca evde yakıp dumanını gezdirmenin hem beden hem de ruh sağlığına faydalarıyla tanışın...
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:43
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    Maddi manevi şifa! 40 gün boyunca üzerlik otu yakmanın etkisi

    Üzerlik otu, son zamanlarda aktarlarda yok satıyor..

    Halk dilinde nazar otu olarak bilinen üzerlik tohumu, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir.

    Genellikle tohum ve çay olarak tüketilen üzerlik tohumunun nazarı ve kötülükleri uzaklaştırdığına inanılır. Ayrıca bu tohumdan elde edilen yağlar, alternatif tıp yöntemi olarak da kullanılır.

    Üzerlik otu tüketilebileceği gibi en sık kullanım yolu da yakmaktır. Üzerlik otu dumanının "Dimetiltriptamin" (DMT) adlı rahatlama hormonunu arttırıcı özelliği bulunmaktadır.

    Peki üzerlik otu nasıl yakılır? Üzerlik otu yakmanın faydaları nelerdir? Maddi manevi rahatlama sağlayan üzerlik otunun etkisi...

    Maddi manevi şifa! 40 gün boyunca üzerlik otu yakmanın etkisi #1

    40 gün boyunca üzerlik otu yakarsanız;

    Aktardan aldığınız üzerlik tohumunu bir tavaya koyun içine bir tutam tuz ekleyin ve ocakta yakmaya başlayın. Yanmaya ve duman çıkmaya başladığında evin içinde gezdirebilirsiniz.

    Üzerlik otu tütsüsü sizi nazardan ve yaşam alanınızdaki düşük frekanslı enerjilerin etkilerinden korur. Stres, kaygı, endişe gibi durumların giderilmesine; arınma ve şifalanmaya yardımcı olur.

    Üzerlik otu yakılıp dumanı koklanırsa da yüksek enfeksiyondan tıkanan üst solunum yolları ve sinüs yollarının açılmasını sağlar.


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