Madecassol krem ne işe yarar, nerelere sürülür? Madecassol krem fiyatı 2022

Cilt yenileyici özelliği ile bilinen Madecassol kremin faydaları ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler...

İlaç ve kremlerin bilinçsiz kullanımının önüne geçmek adına prospektüslerini iyi okumakta fayda var. Bu noktada insanlar arama motorları üzerinden de sıkça ilaçların faydalarını zararlarını kullanım şeklini gibi birçok bilgiyi araştırıyor.

Eczanelerde satılan ve cilt problemlerinde adı sıkça geçen bir krem olan Madecassol, çok fazla tercih edilen bir krem.

Centella Asetiaca bitkisinden elde edilen Madecassol krem, cildi onaran, yenileyen, yaraları iyileştiren bir etkiye sahip bir medikal kremdir. Özellikle yara, yanık, cilt lekeleri, sivilce izleri, çatlaklar tedavisinde kullanılır.

Peki Madecassol krem ne işe yarar? Madecassol nerelere sürülür? Madecassol neye iyi gelir? Madecassol krem fiyatı 2022 ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...

Madecassol krem hangi durumlarda kullanılır?

Yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar,

Lokal deri ülserleri, dekübitus ülserleri,

Ameliyat öncesi sonrası yara izleri,

Radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisi,

Yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırır,

Tahriş olmuş cildi onarır,

Ağda ve lazer sonrası.

Madecassol krem ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Tırnak izi, kedi tırmığı, kağıt kesiği, bıçak kesiği ve jilet kesiği gibi yaralanmalardan oluşan izlerin tedavisinde, akne skarlarının ve çukurlaşmış derin yaraların iyileştirilmesinde, yatalak hastaların yatak yaralarında, ameliyat sonrası, sezaryen dikişi gibi ameliyat yaralarının izlerinin giderilmesinde etkilidir.

Ütü yanıkları, buhar yanıkları, sıcak bir cisme; çaydanlık, soba, motor v.b. temaslardan oluşan su toplamış kabarık yanıklar, kaynak su dökülmeleri v.b. durumlarda oluşan yanıkların tedavisinden sonraki iz geçirme sürecinde etkilidir.

Akne izleri ve sivilce skarlarının görünümünün hafifletilmesinde Madecassol krem oldukça etkilidir.

Madecassol; sadece beyaz çatlakların tedavisinde değil, soğuktan çatlayan cildin tedavisinde, meme ucu ve başı çatlakları, dudak çatlakları gibi durumlarda da son derece etkili olarak kullanılır.

Güneş lekelerinin ve çillerin yanı sıra, cildimizde yaşlanmaya bağlı ya da hiperpigmentasyon, melazma v.b. durumlarına bağlı oluşan lekeleri gidermede yardımcı olur ve cilt tonu renk eşitsizliklerini giderir.

Madecassol krem nasıl sürülür?

Cildinizi yıkadıktan sonra gece uyumadan önce hasarlı bölgeye sürün. Gündüz kullanacaksanız güneş görmemesine dikkat edin. Bepanthen ile karıştırarak kullanabilirsiniz.

Madecassol krem fiyatı 2022

Madecassol 10 mg/1 gr 40 gr pomad 2022 Yılı fiyatı 34.83 TL'dir.