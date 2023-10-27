Mağazada denenen kıyafetlere dikkat! Etiketli ürünler uyuz yapabilir Artış gösteren uyuz vakalarına karşılık uyaran uzmanlar 2 ila 6 hafta içerisinde ortaya çıkacağını ifade ederek eşyaların 60 derecede yıkanması gerektiğini vurguladı.

DHA

Son dönemlerde uyuz vakalarında ciddi bir artış kaydediliyor...

Temasla bulaşan bir hastalık olan uyuzun kısa süreli tokalaşmalarla bulaşma ihtimal daha düşüktür.

Öte yandan uzun süren sarılma, aynı kişisel eşyaları, aynı yatak, havlu ve giysileri kullanma gibi yollarla bulaşabilir.

Gün içerisinde mağazalarda denediğimiz kıyafetlerden de uyuz bulaşma riski var.

2 ila 6 hafta arasında kuluçka süresi var

Eğer denediğimiz kıyafeti bizden önce uyuz hastalığı olan biri denediyse hastalık bize de bulaşabilir.

Uyuz belirtileri uyuz akarının deriye yerleşmesinden sonra 2 ila 6 hafta içerisinde ortaya çıkar.

Biz bu döneme kuluçka süresi deniliyor.

60 derece yıkanmalı

Uyuz paraziti ve yumurtalarının ölmesi için son bir hafta içinde giyilen tüm giysiler ve kullanılan diğer eşyalar en az 60 derecede yıkanmalı.

Çünkü uyuz akarları yüksek sıcaklıkta yaşayamazlar.

Yıkanamayan çamaşırlar siyah bir çöp poşetine konulmalı, ağzı sıkıca kapatılmalı ve bir hafta bekletilmeli.

Sirke kullanımı

Ev temizliği yaparken uyuz akarlarının yumurtalarını toplamak için halı, koltuk gibi eşyalar elektrikli süpürge ile temizlenmeli.

Bir diğer yandan uzmanlar kesinlikle enfekte cilt bölgesini sirke ile silmemesi noktasında uyarıyor.

Uzmanlar sirke uyuza iyi gelir mi sorusuna karşılık bilimsel bir açıklaması olmadığını vurguluyor.

Hatta deriyi tahriş edebileceği için enfekte cilde temas ettirmekten kaçınılmalı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)