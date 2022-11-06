Magnezyum eksikliğinin 10 önemli belirtisi

İnsan vücudunda en çok bulunan dördüncü mineral olan magnezyum tüm hücrelerde bulunur ve 300 biyokimyasal reaksiyonda rol oynar. Bu nedenle eksikliğinde birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkar...

Vücuttaki magnezyumun yüzde 50 ila 60'ı kemiklerde depolanır, kanda ise çok az miktarda bulunur.

Magnezyum, kemik sağlığının korunmasında, tansiyon seviyelerinin düzenlenmesinde, uyku kalitesinde, kan dolaşımının düzenlenmesinde, bazı sinir sistemi fonksiyonlarında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, kasların ve kalbin normal işleyişinde, D vitamini emiliminde ve karbonhidratların sindiriminde önemli rol oynar.

Magnezyum eksikliğinin erken belirtileri arasında uyuşma, karıncalanma, kas spazmları ve kalp ritmi bozuklukları yer alır.

Ayrıca magnezyum eksikliği yüksek tansiyon, diyabet, astım, uykusuzluk, migren, sinirlilik, panik atak ve kronik sırt ağrısı gibi hastalıklarla doğrudan ilişkilidir.

Günlük alınması gereken magnezyum miktarı hem yaşa hem de cinsiyete bağlı olarak değişir ve hamile ve emziren kadınların da farklı miktarlara ihtiyacı vardır.

Magnezyum eksikliğinin en önemli 10 belirtisi

Çalışmalar, çoğu insanın yeterli magnezyum almadığını göstermiştir. Magnezyum eksikliğinin yetersiz beslenme, aşırı alkol tüketimi, diyabet ve uzun süreli kusma ve ishal gibi çeşitli nedenleri vardır.

İşte magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtileri.

1. Kas spazmı

Kas kramplarının ortaya çıkması, tipik bir magnezyum eksikliği belirtisidir. Magnezyum, kasların düzgün çalışmasında önemli bir rol oynar. Magnezyum, kalsiyum metabolizması üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir, uygun miktarda alındığında kas spazmlarının gelişimini önler ve kasları korur.

Aynı zamanda kas fonksiyonu için son derece önemli olan potasyum emilimini de arttırır. Ayrıca beyin ve sinir sistemindeki ağrı reseptörlerini bloke ederek kas ağrısını azaltır.

Sık sık kas krampları hissediyorsanız, magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

2. Sık migren

Migrene yatkınsanız, magnezyum eksikliğiniz olabilir. Çalışmalar, magnezyum eksikliğinin migren ataklarının gelişiminde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

2012 yılında yapılan bir araştırma, tüm migren hastalarının magnezyum alması gerektiği sonucuna varmıştır.

3. Anormal kalp ritmi

Düzensiz, anormal kalp ritmi vücuttaki magnezyum eksikliğinin önemli bir işaretidir. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum iyonlarının hücre zarından geçişini düzenleyerek sağlıklı kalp fonksiyonunda önemli bir rol oynar.

4. Sinirlilik, depresyon ve huzursuzluk

Herhangi bir sebep olmaksızın aniden depresyonda ve uyuşuk hissederseniz, belirtileriniz magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu önemli mineral sakinliğin korunmasına yardımcı olur ve eksikliği sinirlilik, depresyon ve huzursuzluğun gelişmesine yol açabilir.

Yapılan araştırmalar, magnezyum eksikliğinin ayrıca davranış bozukluklarına neden olabileceğini göstermektedir.

5. İştah kaybı

Magnezyum protein, karbonhidrat ve yağların kullanımında temel bir rol oynar ve eksikliği iştah kaybına, mide bulantısına ve hatta kusmaya neden olabilir.

6. Sebepsiz yorgunluk ve halsizlik

Hafif bir magnezyum eksikliği bile yorgunluğa ve genel halsizliğe neden olabilir. Magnezyum, glikozun parçalanmasında ve enerjiye dönüştürülmesinde rol oynar, bu da metabolizmayı uyarır ve ağrı ve yorgunluğun üstesinden gelir.

Ayrıca kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, çinko ve C vitamini gibi diğer vitamin ve minerallerin metabolizmasında da rol oynar.

7. Yüksek tansiyon

Çalışmalara göre magnezyum eksikliği ile yüksek tansiyon gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır.

Magnezyumun önemli özelliklerinden biri, kan damarlarının esnekliğini korumaya yardımcı olmasıdır. Düşük magnezyum seviyeleri ayrıca düşük potasyum seviyelerine yol açar ve potasyum normal tansiyon seviyelerinin korunmasında önemli bir rol oynar.

8. Uyku eksikliği

Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız veya yeterli miktarda uyumanıza rağmen kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız, magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Magnezyum, dinlendirici uykuya ve dinlendirici uykuda önemli bir faktör olan vücudun rahatlamasına yardımcı olur.

9. Konsantrasyon bozukluğu ve hafıza bozukluğu

Öğrenme ve hafıza beynin temel işlevleridir, ancak bunlar vücudun magnezyum seviyesinden ciddi şekilde etkilenir. Magnezyum sinir sisteminin ve beynin düzgün çalışması için öğrenmeye, kısa süreli ve uzun süreli belleğe yardımcı olur.

Yapılan araştırmalara göre, magnezyum alımı beynin öğrenme ve hafıza fonksiyonunu iyileştirir.

10. Kötü vücut kokusu

Aniden ve çok terlerseniz ve vücut kokunuz hoş değilse, bunun nedeni magnezyum eksikliği olabilir. Magnezyum, ter bezlerinin işleyişini etkiler ve kötü kokudan sorumlu bileşikleri etkisiz hale getirir. Ağır gece terlemelerini bile ortadan kaldırabilir.

Magnezyum açısından zengin besinler

Magnezyum eksikliğini telafi etmek için magnezyum açısından zengin besinleri tüketebilirsiniz.

Bu besinleri tüketerek magnezyum eksikliğinden kurtulabilirsiniz:

- Badem,

- Avokado,

- Muz,

- Fasulye,

- Kabak çekirdeği,

- Tofu,

- Soya,

- Kaju,

- Ceviz,

- Patates kabuğu

- Yoğurt,

- Kepekli tahıllar,

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler.

Vücudun magnezyum seviyesini azaltabilecek şeylere de dikkat edin. Alkol ve kafein alımı, gazlı içecekler, tuz, şeker, doğum kontrol hapları, yüksek tansiyon ilaçları, diüretikler, insülin, bazı antibiyotikler ve aşırı terleme vücudunuzdaki magnezyum seviyelerini azaltır.