Akne, göz iltihabı, cildin erken yaşlanması... Makyajınızı temizlemeden uyumanın sağlığa birçok farklı yönden zararı bulunuyor. İşte makyajla uyumanın sağlığa verdiği zararlar...

Pek çok kadının başına gelir; uzun ve yorucu bir günün ardından her zamanki cilt bakım rutinlerini atlayıp yüzlerinde makyajla yatağa gitmeye karar verirler. Ancak, bu birkaç yönden sağlığa zararlıdır.

Makyajla uyumanın olumsuz yönlerinden biri cildin erken yaşlanmasına yol açabilmesidir. Yüz cildi makyajla kaplandığında cilt düzgün nefes alamaz ve kendini yenileyemez ve bunun sonucunda zamanla ince ve ardından derin kırışıklıklar oluşur. Buna makyajla uyumanın cildi cansız hale getirmesi ve sağlıklı rengini kaybetmesi de eklenşr.

Bu nedenle cildinizin erken yaşlanmasını önlemek istiyorsanız, yatmadan önce makyajınızı temizlemek için mutlaka zaman ayırın. Bunun için hafif bir yüz temizleyici veya makyaj temizleyici kullanabiliriz ki bu da makyajın en küçük kalıntılarını temizlemeye yardımcı olur. Cildinizi iyice temizledikten hemen sonra nemlendirici krem ​​kullanarak gece boyunca cilt kurumasını önleyebilirsiniz.

Sivilce gelişebilir

Yatmadan önce makyajınızı temizlemezseniz gözenekleriniz tıkanır. Ayrıca eğer buna yatkınsanız, yüzünüzde sivilceler de ortaya çıkabilir.

Makyaj, siyah nokta ve akne oluşumuna doğrudan bir yol olan gözeneklerdeki doğal maddeleri tam anlamıyla emer. Bunu önlemek için akşam yatmadan önce cildinizi iyice temizlemeniz gerekir.

Yüzünüzü temizlemek her şeyden önce cilt hastalıklarını önlemek için çok önemlidir, ancak aynı zamanda doğru temizlik rutini mevcut cilt problemlerini tedavi etmeye de yardımcı olur.

Dolayısıyla bu adım sadece hijyenin bir parçası değildir, aynı zamanda dermatolojik açıdan da büyük önem taşır.

Göz sağlığına zarar veriyor

Yatmadan önce makyajınızı temizlemezseniz sadece cildiniz değil gözleriniz de bozulabilir.

Göz makyajının sadece bir gece açık bırakılmasından kaynaklanan bir takım ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göz tahrişi meydana gelebilir, görme işlevi zarar görebilir ve arpa da oluşabilir.

Göz kapaklarının derisi normal bir dokudan daha incedir ve yüz derisi bir bütün olarak daha hassastır. Bu nedenle, özellikle enfeksiyon ve tahrişe karşı daha duyarlıdır.

Makyajla uyumanın hoş olmayan sonuçlarından kaçınmak istiyorsanız, akşam yüz bakım rutininize bağlı kalın. Gerekirse temizliği kısa tutun, ancak hiçbir şekilde atlamayın.

Makyaj temizleme, kapsamlı yüz temizliği ve nemlendirme adımlarını izleyerek cildinizin ve gözlerinizin sağlığını koruyabilirsiniz.