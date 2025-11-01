Malatya'da beyin kanaması geçiren hastaya ambulans helikopterle müdahale

- Darende'de beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki M.K., tam donanımlı hastaneye sevk edilmek üzere helikopterle taşındı.
Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki M.K., yakınları tarafından ilçe devlet hastanesinin acil servisine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
AMBULANS HELİKOPTER DEVREYE ALINDI
Durumu ağır olan M.K.’nın tam donanımlı bir hastaneye sevki için 112 ambulans helikopter çağrıldı. Kısa sürede ilçeye ulaşan helikopter, ilçe stadyumundan aldığı hastayı Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ulaştırdı.