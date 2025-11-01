Abone ol: Google News

Malatya'da beyin kanaması geçiren hastaya ambulans helikopterle müdahale

Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki tam teşekküllü hastaneye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 16:06
  • Darende'de beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki M.K., tam donanımlı hastaneye sevk edilmek üzere helikopterle taşındı.
  • 112 ambulans helikopter, ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ulaştırdı.
  • Hastanın durumu ağır olduğu için hızlı müdahale gerekti.

Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki M.K., yakınları tarafından ilçe devlet hastanesinin acil servisine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

AMBULANS HELİKOPTER DEVREYE ALINDI

Durumu ağır olan M.K.’nın tam donanımlı bir hastaneye sevki için 112 ambulans helikopter çağrıldı. Kısa sürede ilçeye ulaşan helikopter, ilçe stadyumundan aldığı hastayı Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ulaştırdı.

