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- Malavi'de kolera salgını 183 can aldı
Malavi'de kolera salgını 183 can aldı
- 01.11.2022 - 10:55
- Güncelleme : 01.11.2022 - 11:13
Kolera salgını yayılmaya devam ediyor...
Yıllardır azalan kolera vakaları; iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden artış göstermeye başladı.
Doğu Afrika'nın Malavi ülkesinde Sağlık Bakanı Khumbize Chiponda, ülkedeki kolera salgınına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
183 can aldı
Açıklamalarında, mart ayından bu yana vakaların 6 bin 56'ya yükseldiğini belirtti.
Öte yandan 183 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Dini nedenlerle tedavi olmaktan kaçınıyorlar
Aynı zamanda vakalarda artışın devam ettiğini belirten Chiponda, koleranın temiz suya erişimdeki sorunlar ve tuvaletlerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklandığını vurguladı.
AA'nın aktarımına göre; tedavi sürecinde bazı hastaların dini nedenlerle tedavi olmak istemediğini kaydeden Chiponda, dini örgütlere çağrıda bulunarak halkı uyarmaya çağırdı.
Bu yıl 26 ülkede kolera salgını tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının görüldüğü ülke 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.