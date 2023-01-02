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    Mandalina kabuğu deyip geçmeyin! Faydalarını öğrenince asla çöpe atmayacaksınız

    Hepimiz mandalina yerken kabuklarını soyup çöpe atıyoruz. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Meğer tam bir şifa deposuymuş. İşte mandalina kabuklarının mucizevi faydaları...
    • 02.01.2023 - 17:49
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    Mandalina kabuğu deyip geçmeyin! Faydalarını öğrenince asla çöpe atmayacaksınız

    Doğanın bizlere sunduğu meyveler tatlarıyla ve faydalarıyla sofralardaki yerini alıyor. Aynı zamanda enerji veriyor.

    Kış mevsiminin habercisi olan mandalina, bu aylarda meyve tabaklarımızdan eksik olmuyor. Tadının yanı sıra faydalarıyla da öne çıkıyor.

    C vitamini açısından zengin olan mandalina, kış aylarında bağışıklık sistemine de katkı sağlıyor. Aynı zamanda A vitamini özelliği ile göz sağlığını koruyor.

    Mandalinanın faydaları saymakla bitmez. Keyifle yediğimiz mandalinaların daha önce kimsenin bilmediği özellikleri de var.

    Yoksa siz de mandalinanın içini yiyip kabuklarını atıyor musunuz? Bu hatayı kesinlikle yapmayın. Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız.

    Mandalina kabuklarını atmaktan vazgeçeceğiniz faydalarını sizler için derledik. İşte mandalina kabuklarının bilinmeyen faydaları…

    Mandalina kabuğu deyip geçmeyin! Faydalarını öğrenince asla çöpe atmayacaksınız #1

    Mandalina kabuklarının mucizevi faydaları

    • Saç derisini nemlendirir
    • Zayıflamaya yardımcıdır
    • Stresi azaltır
    • Kolesterolü dengeler
    • Kanser tümör riskini önleyebilir
    • Cilt bozukluklarına iyi gelir
    • Göz sağlığını korur
    • Mide sorunlarına iyi gelir
    • Toksinleri atar
    • Kemikleri güçlendirir
    • Enfeksiyon etkilerini azaltabilir

    Mandalina kabuğu deyip geçmeyin! Faydalarını öğrenince asla çöpe atmayacaksınız #2


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