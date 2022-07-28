Maymun çiçeği belirtileri hangi sırayla ortaya çıkıyor?

Dünya çapında 18 binden fazla vakaya ulaşan maymun çiçeği virüsü grip benzeri belirtiler ve cilt lezyonlarıyla ortaya çıkıyor ve belirtiler hastalığın gidişatına göre belirli bir sıra ile yaşanıyor.

Monkeypox veya bir diğer adıyla maymun çiçeği virüsü ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları ve yorgunluk gibi belirtilerle grip benzeri bir duruma neden olur. Birkaç gün süren ateşten sonra cilt lezyonları ortaya çıkar.

Berrak bir sıvıyla dolan yaralar daha sonra kururlar ve sonra düşerler, ancak ciltte yara izleri bırakırlar. Döküntü yüzde, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında, ayrıca dil ve cinsel organlarda yoğunlaşır. Belirtiler genellikle 2 ila 4 hafta sürer.

Maymun çiçeği salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 23 Temmuz Cumartesi günü uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kısacası, çok az bildiğimiz ve uluslararası sağlık düzenlemelerinin kriterlerini karşılayan yeni bulaşma yolları ile dünyaya hızla yayılan bir salgınla karşı karşıyayız" dedi.

Maymun çiçeği nasıl yayılır?

Maymun çiçeği virüsü, enfekte bir hayvandan, enfekte bir kişiden veya virüsle kontamine olmuş malzemelerle temastan yayılabilir. Virüs ayrıca annenin plasenta bariyerini geçebilir ve fetüse ulaşabilir.

Monkeypox virüsü, enfekte bir hayvanın ısırması veya tırmalaması veya enfekte hayvanların ürünlerinin yenmesi yoluyla hayvandan insana bulaşabilir. Afrika kemirgenlerinin maymun çiçeğinin insanlara bulaşmasında rol oynadığından şüphelenilse de, vahşi doğada hangi hayvanların virüsü barındırdığı henüz bilinmiyor.

Kişiden kişiye bulaşma, enfekte bir kişinin vücut sıvıları veya yaraları ile veya enfekte bir kişinin vücut sıvılarına veya yaralarına dokunan giysiler gibi malzemelerle doğrudan temas yoluyla gerçekleşir. Maymun çiçeği kapmaya yatkın kişiler, hastalık bulaşmış bir kişiyle uzun süreli yakın temasta bulunan veya bu kişi tarafından kontamine olmuş nesneleri tutan kişilerdir. Monkeypox, insanlar arasında cinsel temas yoluyla da bulaşabilir.

Maymun çiçeği tedavi edilebilir mi?

Hastalık genellikle hafiftir ve belirtiler genellikle birkaç hafta sonra düzelir. Nadir de olsa ciddi vakalar ve ölümler meydana gelebilir. Maymun çiçeği tedavisi çoğunlukla destekleyici tedaviden oluşur. Maymun çiçeği için özel tedaviler yoktur ve insanlarda maymun çiçeği enfeksiyonu için tedavilerin klinik etkinliği hakkında çok az veri vardır.

Çoğu durumda çiçek hastalığı için onaylanmış belirli antiviraller kullanılır.

Belirtilerin sırası

Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri solunum yolu hastalığı veya grip benzeridir. Ateş, vücut ağrıları, baş ağrıları ve yorgunluk ortaya çıkabilir. Ancak bunlar enfeksiyondan sadece 2 hafta sonra ortaya çıkar.

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi bu nedenle çok uzundur. Virüs vücuda girdiğinde önce iç organları etkiler.

Ardından, lenfatik sistemi etkileyen virüs, lenf düğümlerinin şişmesine neden olur.

Son olarak, eller, ayaklar, yüz, ağız ve cinsel organlarda bir döküntü oluşur. Kabarık şişlikler veya ağrılı, irin dolu kırmızı papüller olarak görünürler.

Belirtiler aşağıdaki sırayla görünür:

1. Grip benzeri durum: Ateş, vücut ağrıları, baş ağrısı, güçsüzlük.

2. Lenfadenopati: Şişmiş lenf bezleri.

3. Döküntü