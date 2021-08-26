MEB 260 fizyoterapist alımı: RAM fizyoterapist başvurusu ve şartları

MEB, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde çalışmak üzere 260 fizyoterapist alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adaylar, şartları ve detayları araştırmaya başladı. İşte başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını bildirdi.



Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti.

İstihdam duyurusunun ardından "MEB fizyoterapist alımı başvuru şartları neler? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) fizyoterapist başvuruları başladı mı, şartları neler?" soruları merak konusu oldu.

MEB 260 FİZYOTERAPİST ALIMI BAŞVURUSU

Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:



"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM’larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak.''

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'ne (RAM) ilk kez fizyoterapist alacak. fizyoterapist alımı başvuru şartları ve tarihine yönelik detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.