Medart Hair Ekibi Ağrısız Saç Ekimi Yöntemini Anlattı

Medart Hair ekibi ağrısız saç ekimi yönteminin günümüz şartlarında mümkün olduğunu anlattı.

Medart Hair ekibi, FUE tekniğiyle muhteşem bir görünümün mümkün olduğuna değindi. Medart Hair Saç Ekim Merkezi'nde ağrısız saç ekimi işleminin gerçekleştirildiği de belirtildi ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aktarımda bulundu. Anestezi ile saç ekimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalarda yüksek başarı elde eden ve işlem sağlayan ekip artık günümüzde kellik problemi ile kimsenin karşı karşıya kalmak zorunda olmadığını açıkladı.

Medart Hair: Sedasyonlu, Ağrısız Ve Acısız İşlemi Anlattı

Saç ekimi işleminden acı ve ağrı nedeniyle vazgeçen pek çok kişiye müjde geldi. Ağrısız ve acısız saç ekimi işleminin sedasyonlu anestezi ile gerçekleştirilebileceğini açıklayan Medart Hair Saç Ekim Merkezi uzmanları işlem öncesinde hafif dozda uygulanan anestezik ve analjezik ilaçlar kullanılarak hiçbir ağrı ve acı hissedilmeden işlemin gerçekleştirilebileceğinden bahsetti. Bilinci açık ve iletişim kurabilecek yeteneğin kullanılabilmesi sağlanarak hafif bir uyku hali ile bu sürecin konforlu bir şekilde götürülebileceğinden bahsedildi. Bu şekilde işlemde büyük kolaylık sağlandığını söyleyen Medart Hair ekibi ayrıca FUE tekniğinin kalıcı ve başarılı bir yöntem olduğunu da açıkladı.