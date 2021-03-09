Megaloman nedir, kimlere denir? Megalomani hastalığı belirtileri nelerdir?

Büyüklük hezeyanı olarak da bilinen Megalomani, psikolojik bir sendrom olarak nitelendirilebilir. Kendini büyük ve üstün görme belirtileri taşıyan kişilere Megaloman denir. Peki Megalomani nedir?

Megaloman kişilere hayatımızın her alanında rastlamamız mümkün gerek iş yaşantısında gerek sosyal yaşantıda bu tip kişilerle karşılaşırız.

Megaloman; Megalomani hastalığına yakalanmış olan kimselere denilmektedir.

Megalomani hastalığıysa; Kendini beğenmiş, kendini herşeyden büyük gören, sürekli kendisini övme gibi belirtileri olan bir hastalıktır

İşte megaloman insanları tanımanız için bilmeniz gereken bilgiler..

MEGALOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Megalomani kişinin kendisinde bulunmayan ve gerçekle uyuşmayan üstün özellikleri kendisinde olduğunu zannetmesidir. Bu büyüklük hezeyanları kişinin hayatı ve yetenekleri konusundaki mantıksız inançlarıdır.

Megalomani kendini önemseme duygusunun gerçeğe dayandırılması, abartılı bir şekilde şekil alması ve aşırı bir özgüvene dönüşmesi değildir. Megalomanlar hiçbir şekilde gerçekle ilgisi olmayan üstün yetenekler taşıdıklarına inanırlar.

Bu kişiler narsistik kişilik yapısını taşımaktadırlar. Büyüklüğü bir takıntı haline getirmişlerdir ve büyüklük hezeyanı içerisindedirler.

Aşırı bencildirler, dünyada her şeyin kendileri için yaratıldığını düşünürler. kendilerinden başkasıyla ilgilenmezler.

Mesela bazen maddi durumu iyi olmadığı halde, dünyanın en zengin insanı gibi davranırlar.

MEGALOMANİ TEDAVİSİ

Megaloman olan bir kişinin tedavi edilebilmesi için öncelikle buna ikna olması gerekmektedir.

Eğer sorun şizofreniye kadar ilerlemiş ise doktor dahilinde bir psikolojik tedavi ve ilaçlar ile tedavi etme sürecine girilmektedir. Tam anlamıyla iyileşme olmama ihtimali de bulunmaktadır.

Megaloman kişilerin tedavisinde ve günlük yaşamlarında onlarla iletişime geçen kişilerin de oldukça dikkatli olması gerekmektedir.