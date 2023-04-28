Meğer akne ve sivilcelerin çözümü onda saklıymış! Magnezyum eksikliği belirtileri neler? Magnezyumun vücutta en çok bulunan 4. vitamin olduğu biliniyor. Vücut bu minerali kendi başına üretememekte. Bu sebeple diğer gıdalar yardımıyla alınmakta. Peki vücuttaki akne ve sivilce problemine magnezyum eksikliğinin neden olduğunu biliyor muydunuz?

Vücuttaki enerji üretimi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması gibi pek çok durumu yöneten ve vücutta 300’den fazla metabolik reaksiyonda yer alan magnezyum, eksikliği halinde pek çok probleme sebep olabilir. Vücudun bütün bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için düzenli olarak alınması gereken bu magnezyum mineralinin %60’ı kemik ve dişlerde, %39’u yumuşak dokularda, kalan %1’i ise kanda yer alıyor.

Akne ve sivilcelerin çözümü meğer onda saklıymış!

Magnezyum kan basıncının normal seviyede devam etmesine, kemiklerin güçlü şekilde ve kalp ritminin sabit olarak durmasına destek olur. Aynı zamanda düşük magnezyum seviyeleri uzun vadede kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi çeşitli rahatsızlıklarla bağlantılı olarak bilinmektedir.

Tavsiye edilen magnezyum miktarından daha azını aldığı bilinen yetişkinlerin, iltihap belirteçlerinin artması olası olarak bilinmektedir. İltihaplanma ise kalp sağlığı, diyabet ve bazı kanserler gibi rahatsızlıklarla ilişkilendirilmiştir.

4 yaş ve üzerindeki tüm sağlıklı bireylerinin günlük olarak 375 mg magnezyum alması bir ihtiyaçtır. Magnezyum eksikliği durumunda ise doktorlar daha yüksek dozajlar alınmasını tavsiye etmektedir.

Magnezyum eksikliği belirtileri neler?

Magnezyum eksikliği vücutta akne ve sivilce gibi cilt problemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca saç dökülmesi, iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik de yapmaktadır.

Fibromiyalji ve depresyona da neden oluyor

Daha şiddetli eksikliklerde ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji ve hatta depresyon görülebilmektedir.

Magnezyum eksikliği tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multivitaminler verilmektedir.