Meğer terapiymiş! Kumla oynamak bakın neye iyi geliyor...

Deniz kenarında kumdan kaleler yapmanın psikolojik olarak sağladığı faydalar, duyanları şaşırtıyor. Bakın kumla oynamak meğer nelere yarıyormuş...

Deniz, kum, güneş üçlüsü genellikle çocuklar için "kumdan kale" anlamına gelir. Sahil kenarında kumlarla doyasıya oynamak, küçük yaş aralığı için inanılmaz keyiflidir. Peki bunun yetişkinler için de bir ilaç olduğunu söylesek...

Kumla oynamak sadece çocuklar için değil farklı yaşlardan insanlar için de oldukça rahatlatıcı.

Kum oyunu terapisi ise kumla oynamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Kumla oynamanın inanılmaz faydası

Rahatlatıcı özelliklerinin çok ötesinde, bir terapi yöntemi olarak kullanılan kum oyunu ile çözülmemiş çocukluk travmaları, sinirlilik, anksiyete, öfke hatta ilişki sorunları çözülebiliyor.

Araştırmalar, kum terapisinin birçok zihinsel sağlık sorununun semptomlarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını gösteriyor.

Danışanlar, kum sayesinde içsel düşüncelerini özgürce ifade ederek derinlere yerleşmiş olumsuz duygulardan kurtulabildiklerini dile getiriyor.