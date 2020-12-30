Melatonin nedir, ne işe yarar? Melatonin hapı koronavirüsü engeller mi?

Bilim insanları uyku sorunu yaşayan kişilerin kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini açıkladı. Akabinde vatandaşlar melatonin hakkında detaylı araştırmaya başladı.

Dünya çapında 82 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle mücadele son hız devam ederken ABD’de yapılan bir araştırma heyecan yarattı.

Melatonin hapının koronavirüse karşı etkili olduğu araştırmaları üzerine Melatonin nedir, ne işe yarar, melatonin koronavirüsü engeller mi soruları gündemde yerini aldı.

MELATONİN HAPI NEDİR?

Melatonin, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur. Beynin hemen altında bulunan pineal bez ya da diğer adıyla epifiz bezi tarafından salınır.

Melatonin, uyku-uyanma zamanlamasının yanı sıra, kan basıncının düzenlenmesi ve mevsimsel üreme dürtüleri gibi sirkadiyen ritim, yani günlük döngü ile değişen faktörleri senkronize etmede önemli rol oynar.

İlaç veya takviye olarak kullanılan melatonin ise genellikle bir laboratuvarda sentetik olarak üretilir. Melatonin bir diyet takviyesi olarak jet lag veya vardiyalı çalışma gibi uyku sorunlarının kısa süreli tedavisi için doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Melatonin en yaygın olarak hap formunda üretilir, ancak yanak içine veya dilin altına yerleştirilebilen formları da mevcuttur. Bu sayede ağız yoluyla alınan melatonin doğrudan vücut tarafından emilir.

MELATONİN HAPI KORONAVİRÜSÜ ENGELLER Mİ?

Birçok ülkede aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarış devam ederken ABD’deki Cleveland Clinic’te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin Covid-19’un bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.

Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması sebebiyle bu keşfin çok büyük bir önemi olduğunu açıklayan ve araştırmayı yürüten Cleveland Clinic’in Genom Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, “Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik” dedi.

TRUMP DA MELATONİN ALMIŞTI

ABD’nin çok okunan dergilerinden, corona virüsü ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olduğunu geçen ay yazmıştı. ABD Başkanı Trump da Ekim ayında Covid-19 olduktan sonra içinde çinko, D vitamini, famotidin ve aspirin ile birlikte melatoninin de olduğu bir ilaç kokteyli kullanarak sağlığına kavuşmuştu.

Cheng, “Bilim insanları henüz daha iyi uyku ya da uyku ilacı kullanmanın virüse nasıl etki ettiğini bilmiyor, bunun nasıl çalıştığı bilinmiyor. Fakat bunu destekleyen daha çok veri gelmeye devam ediyor. Melatonin insan vücudunun gelişmesine yardımcı olur. Dayanıklılığı artırır ve Covid-19’un yarattığı doku ve organlardaki tahribatı azaltır” dedi.