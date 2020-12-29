Meningokok hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Meningonok aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Temas yoluyla kolayca bulaşabilen Meningokok hastalığı, beyin ve omurilik zarlarına hasar veren bir enfeksiyon türüdür. Peki Meningokok nasıl bulaşır, meningokok aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Halk arasında menenjit hastalığı olarak bilinen meningokok hastalığıyla ilgili ayrıntılar sosyal medyada çokca merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı hastalıkla ilgili merak edilenleri internet sitesinden paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla sonrası enfeksiyon hastalıklarının neden olduğu belirtiler merak konusu olmaya başladı. Bir bakteriyel enfeksiyon olan meningokok hastalığına yönelik aşı çalışmaları da hız kazandı.

MENİNGOKOK HASTALIĞI NEDİR?

Meningokok olarak da bilinen “Neisseria Meningitidis” adlı bakterinin neden olduğu hastalıklara Meningokok Hastalığı deniliyor.

Tıp dünyasının yeni yeni tanı ve tedavi geliştirdiği hastalığın ağır seyrettiği ve beyin zarı, omurilik ( menenjit) ve kan dolaşımı üzerine ölüme yol açan etkilerinin olduğu öğrenildi.

Son 200 yılda, dünyanın çeşitli bölgelerinde (Avrupa, Afrika, Asya ve ABD) birçok meningokok salgını görülmüştür. Dünya genelinde her yıl 500 000 invazif meningokok hastalığı olgusu ve yaklaşık 50 000 ölüm görülmektedir. Bu nedenle, hastalığının kontrol altına alınması için aşı çalışmalarına öncelik verilmiştir.

MENİNGOKOK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meningokok, vücutta meydana getirdiği enfeksiyonlar sonrasında hastalarda çeşitli belirtilere yol açabilir. Hastada menenjit geliştiğinde aşağıdaki belirtileri şöyle:

Şiddetli baş ağrısı

Yüksek ateş

Epileptik nöbetler

Ciltte döküntüler

Boyunda sertlik

Bol ışıklı ortamlarda gözlerde rahatsızlık

Eklem ağrıları

Uyku hali

MENİNGOKOK AŞISI NEDİR?

Meningokok Aşısı, hastalığın tedavisidir. Aşı her durumda uygulanmaz. Bazı vakalarda aşı yetersiz kalırken, bazı vakalarda ise aşı imkanı mevcuttur.

Aşı hemen değil, 5-6 gün sonra etkili koruma sağlar, ama yalnızca aşının yapıldığı bakteriye karşı koruma sağlar. Koruma birkaç yıl içerisinde etkisini yitirir.

Meningokok aşısı için 2 doz aşı tavsiye edilir. Ülkemiz koşullarında meningokok enfeksiyonu en çok 2 yaş altında görülmektedir. Bu nedenle aşının 2 yaş altında tamamlanması şiddetle tavsiye edilir.

Örnek olarak 9. ve 13. aylar belirtilebilir. Batılı toplumlarda ise çocukların 11-12 yaşlarından 16 yaşına kadar meningokok aşısının iki doz şeklinde yapıldığı gözlemlenmektedir. İlk doz 16 yaşından sonra yapıldığında ikinci pekiştirme dozu önerilir.

Türkiye'de yaygın meningokok hastalıktan en fazla etkilenen grup 5 yaş altı ile özellikle de 2 yaş altı gruptur.