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- Menopozda ateş basması nasıl geçer?
Menopozda ateş basması nasıl geçer?
- 02.01.2023 - 15:46
Menapoz, kadınların hayatındaki önemli dönüm noktalarından birisi olarak gösterilir. Menapoz, gnellikle 45 ila 55 yaş arasında ortaya çıkan yaşlanmanın doğal bir parçasıdır.
Aslında oldukça olağan bir durumdur ve her sağlıklı kadının başına gelen bir olaydır. Ancak vücutlarındaki değişimleri kabul etmekte zorlanan kadınlar, bu süreci zor aşabiliyor.
Bu sürecin normal zamanlara göre getirileri de var. Regl düzensizliği veya tamaman kesilmesi. Sinirli ve gergin olma hali, aşırı yeme isteği..
Yukarıda yer alan detaylara birçok örnek ekleyebiliriz ancak bu sürecin en büyük sorunu ateş basması. Bu durumdan bunalan kadınlar da çözüm arıyor.
Ateş basmasından kurtulmak isteyenler, "Menopozda ateş basması nasıl geçer?" sorusunu soruyor. Bu konudaki detayları merak ediyor.
Peki, Menopozda ateş basması nasıl geçer?
Menopozda ateş basması nasıl geçer?
- Kalın ve dar giysiler giyilmemeli
- Sıcak ortamlarda fazla kalmamalı
- Ilık duş alınmalı
- Bol su içilmeli
- Stresli ortamlardan uzak durulmalı
- Pamuklu çamaşırları tercih etmeli
- Acı ve baharat içeren gıdalardan uzak durmalı
- Gün içinde yarım saat yürüyü, egzersiz ve spor yapılmalı
- Sigara ve alkol tüketmemeli
Menapoz belirtileri
– Adet düzensizlikleri
– Yumurtlamada azalma
– Ateş basmaları
– Aşırı terleme
– Depresif ruh hali
– Uyuyamama
– Gerginlik, sinirlilik
– İştah artışı
– Konsantrasyon güçlüğü
– Yüzde kızarma
– Nabızda artış
– Baş ağrısı, baş dönmesi
– Sıcak basması
– Öz güven azlığı
– Unutkanlık
– Dikkatsizlik
– Yorgunluk
– Cinsel istekte azalma