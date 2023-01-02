Kadınların menopoz döneminde çok sık yaşadığı problemlerden birisi olan "ateş basması" ile ilgili birçok soru arama motorlarındaki yerini almış durumda..

Menapoz, kadınların hayatındaki önemli dönüm noktalarından birisi olarak gösterilir. Menapoz, gnellikle 45 ila 55 yaş arasında ortaya çıkan yaşlanmanın doğal bir parçasıdır.

Aslında oldukça olağan bir durumdur ve her sağlıklı kadının başına gelen bir olaydır. Ancak vücutlarındaki değişimleri kabul etmekte zorlanan kadınlar, bu süreci zor aşabiliyor.

Bu sürecin normal zamanlara göre getirileri de var. Regl düzensizliği veya tamaman kesilmesi. Sinirli ve gergin olma hali, aşırı yeme isteği..

Yukarıda yer alan detaylara birçok örnek ekleyebiliriz ancak bu sürecin en büyük sorunu ateş basması. Bu durumdan bunalan kadınlar da çözüm arıyor.

Ateş basmasından kurtulmak isteyenler, "Menopozda ateş basması nasıl geçer?" sorusunu soruyor. Bu konudaki detayları merak ediyor.

Peki, Menopozda ateş basması nasıl geçer?

Menopozda ateş basması nasıl geçer?

Kalın ve dar giysiler giyilmemeli

Sıcak ortamlarda fazla kalmamalı

Ilık duş alınmalı

Bol su içilmeli

Stresli ortamlardan uzak durulmalı

Pamuklu çamaşırları tercih etmeli

Acı ve baharat içeren gıdalardan uzak durmalı

Gün içinde yarım saat yürüyü, egzersiz ve spor yapılmalı

Sigara ve alkol tüketmemeli

Menapoz belirtileri

– Adet düzensizlikleri

– Yumurtlamada azalma

– Ateş basmaları

– Aşırı terleme

– Depresif ruh hali

– Uyuyamama

– Gerginlik, sinirlilik

– İştah artışı

– Konsantrasyon güçlüğü

– Yüzde kızarma

– Nabızda artış

– Baş ağrısı, baş dönmesi

– Sıcak basması

– Öz güven azlığı

– Unutkanlık

– Dikkatsizlik

– Yorgunluk

– Cinsel istekte azalma