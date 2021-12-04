Merck, Japonya'da kullanım için başvurdu

Ağızdan alınan ilaçla ilgili Japonya'dan onay istendi. Kararın yıl başına kadar çıkacağı kaydedildi.

ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs ilacının onay başvuruları devam ediyor.

Şirket, son olarak Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.

KORONAYA KARŞI AĞIZDAN İLAÇ

Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren koronavirüs hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.

Ofisten yapılan açıklamada ilacın, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdüğü bildirildi.

KARAR HAFTALAR İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Danışman Heyetinin, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar vereceği bildirildi.

MERCK İLE ÖN ANLAŞMA

Kyodo ajansı, Japonya'nın 1.6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını aktardı.

ONAYLAYAN İLK ÜLKE İNGİLTERE

İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.