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    Merck, Japonya'da kullanım için başvurdu

    Ağızdan alınan ilaçla ilgili Japonya'dan onay istendi. Kararın yıl başına kadar çıkacağı kaydedildi.
    • AA
    • 04.12.2021 - 10:01
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    Merck, Japonya'da kullanım için başvurdu

    ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs ilacının onay başvuruları devam ediyor.

    Şirket, son olarak Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.

    KORONAYA KARŞI AĞIZDAN İLAÇ

    Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren koronavirüs hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.

    Ofisten yapılan açıklamada ilacın, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdüğü bildirildi.

    KARAR HAFTALAR İÇİNDE AÇIKLANACAK

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs Danışman Heyetinin, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar vereceği bildirildi.

    Merck, Japonya da kullanım için başvurdu #1

    MERCK İLE ÖN ANLAŞMA

    Kyodo ajansı, Japonya'nın 1.6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını aktardı.

    ONAYLAYAN İLK ÜLKE İNGİLTERE

    İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.

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