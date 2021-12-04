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- Merck, Japonya'da kullanım için başvurdu
Merck, Japonya'da kullanım için başvurdu
- AA
- 04.12.2021 - 10:01
ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen koronavirüs ilacının onay başvuruları devam ediyor.
Şirket, son olarak Molnupiravir ilacının kullanım onayı alması için Japonya'da başvuruda bulundu.
KORONAYA KARŞI AĞIZDAN İLAÇ
Merck'in Japonya ofisi, hafif ve orta derece semptom gösteren koronavirüs hastaları için imal ettiği ağızdan alınan Molnupiravir ilacının ülke içi üretim ve satışına izin verilmesine yönelik başvuru yaptı.
Ofisten yapılan açıklamada ilacın, hastaların semptom göstermesini takip eden ilk 5 günde uygulanması halinde "hastaneye yatış ve ölüm riskini" yüzde 30 düşürdüğü bildirildi.
KARAR HAFTALAR İÇİNDE AÇIKLANACAK
Sağlık Bakanlığı koronavirüs Danışman Heyetinin, ilacın kullanımına yönelik resmi kararı yıl başına kadar vereceği bildirildi.
MERCK İLE ÖN ANLAŞMA
Kyodo ajansı, Japonya'nın 1.6 milyon kişiye yetecek kadar Molnupiravir ilacının satın alınması için Merck ile ön anlaşma yaptığını aktardı.
ONAYLAYAN İLK ÜLKE İNGİLTERE
İngiltere, 4 Kasım'da verdiği ülke içi kullanım izni ile Molnupiravir'i onaylayan ilk ülke olmuştu.