Metabolizma hızını olumsuz etkileyen 3 hata

Yavaş bir metabolizma hızına sahip olmanızı tetikleyen alışkanlıkları ya da beslenme hatalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğu insan metabolizmanın nasıl çalıştığını bilmiyor. Yavaş veya durgun bir metabolizmanın kilo alımına ve kilo vermede zorluklara neden olabileceğini biliyorlar. Ancak yavaş bir metabolizma, vücut yağını kaybetmekte zorlanmaktan çok daha problemli olabilir. Kötü işleyen bir metabolizması olan kişiler, sürekli yorgun hissetmek, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, baş ağrısı, zihinsel berraklık ve odaklanma eksikliği ve sık ruh hali değişimleri gibi belirli semptomlar yaşayabilir. Ayrıca, kendileriniz biraz depresif hissetme eğilimde olabilirler. Siz de aynı şeyleri yaşıyorsanız, bunun sorumlusu metabolizmanız olabilir!

METABOLİZMA NEDİR?

Metabolizma, enzimlerin vücudun üremesine, işlev görmesine, büyümesine, çeşitli ortamlara uyum sağlamasına, sindirilmesine ve işlevselliğini sürdürmesine yardımcı olmadaki rolünü tanımlamak için kullanılır. Yediğimiz yiyecekleri vücudumuzun kullanabileceği enerjiye dönüştürür. Bu nedenle metabolizma hızınız yavaşsa, doğrudan veya dolaylı olarak kilo vermenizi etkiler.

Metabolizma, yaşamı sürdürmek için vücudunuzda meydana gelen çeşitli kimyasal süreçleri ifade eder. Gıdaların kalorilere ayrılmasını ve kalorilerin yaptığınız aktiviteler için enerji olarak kullanılmasını içerir. Hızlı bir metabolizma, kalorilerin yakılmasını ve hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlarken, yavaş bir metabolizma, kalorilerin yavaş yakılması anlamına gelir ve günün sonunda fazla kalorinin birikmesine neden olarak kalorilerin birikmesine neden olabilir. Yani, metabolizma kilonuzu bu şekilde etkileyebilir.

Daha yavaş bir metabolizma hızıyla uğraşıyorsanız, bunun doğal olduğunu düşünmeyin. Aslında metabolizma hızınızı yavaşlatabilecek çok fazla hata var. İşte, o hatalardan bazılarını öğrenme vakti geldi.

1. ŞOK DİYETLER

Şok diyetler bugünlerde kilo vermenin çok popüler bir yoludur. Mümkün olduğunca az kalori almak, hızlı bir diyetin anlamıdır ve insanlar bunu yapmanın hızlı kilo vermenin en iyi yolu olduğuna inanırlar. Bunu duyduğunuzda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz, ama bu metabolizma hızınızı engelleyebilir. Çünkü vücudunuzu açlık moduna sokar; yiyecek ve kalori alımındaki ciddi kısıtlamalar da sağlık risklerinizi artırır. Bu nedenle, şok diyetlerden kaçının.

2. YETERİNCE PROTEİN TÜKETMEMEK

Uzmanlar, düşük proteinli diyetlerin metabolizmayı yavaşlatabileceğini söylüyor. Protein açısından zengin besinler, sağlıklı kilo vermenin yanı sıra metabolizma için de önemlidir. Bu nedenle, diyetinizdeki kasları oluşturmaya yardımcı olan ve dolayısıyla metabolizmayı artıran proteini hayatınıza dahil etmenin yollarını arayın. Vejeteryan besleniyorsanız, her gün mutlaka kuru bakliyat tüketmeye özen gösterin.

3. HAREKETSİZ BİR YAŞAM TARZI

Hareketsiz olmak birkaç sağlık sorununa neden olabilir, bu yüzden sonradan üzülmektense güvende olmak daha iyidir. Sadece sağlıklı bir diyet yemek değil, aynı zamanda fiziksel olarak aktif olmak da metabolizmanızı hızlandırmak için gerçekten önemlidir ve aktif olmayan kişilerin metabolizması daha yavaştır. Bir yerde çok uzun süre oturmaktan kaçının. Ayrıca sigara, alkol tüketimi ve paketlenmiş abur cubur tüketimi gibi alışkanlıklar da kilo verme rejiminiz ve metabolizmanız için kötü olabilir.