Mevsim değişikliği hastalıkları nelerdir? Mevsim geçişlerinde ne yapılmalıdır?

Kış mevsimine geçiş yaparken hastalıklar da çoğalmaya başladı. Peki mevsim değişikliği hastalıkları nelerdir? Mevsim geçişlerinde neler yapılmalı? İşte detaylar…

Mevsim geçişlerinde hastalıkların çoğalmasındaki en temel sebep hava ısısındaki değişikliktir. Vücut değişen bu ısı seviyesine ayak uydururken bir takım komplikasyonlar yaşar.

Özellikle kuluçka döneminden harekete geçen virüs ve bakteri evreleri ile bu dönemde ki hastalıklar çoğalır.

Sabahları uykusuzluk, halsizlik ve sürekli kemik ağrıları ile uyanıyorsanız mevsim geçişi hastalıklarından birini kapmış olabilirsiniz.

Havanın ısısında ani değişiklikler Vücut ısısını kötü etkiler. Üstelik kişinin bağışıklık sistemi de zayıfsa hasta olma oranı fazladır.

Yaşam kalitesini düşüren ruhsal bunalımlara neden olan bu dönemde aynı zamanda kuluçka dönemi sona eren virüsler de hareketlenir.

Bütün bu süreç ciddi sağlık sorunlarına davetiye verir. Havalardan dolayı yaşam, beslenme ve giyim tarzı değişir bu da vücudun hemen uyum sağlanma sürecini zorlaştırır.

Virüslerin bağışıklığı düşürmesi ile vücut tamamen hastalığa teslim olur.

Peki mevsim değişikliği hastalıkları nelerdir? Mevsim geçişlerinde neler yapılmalı? İşte detaylar…

Mevsim değişikliği hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Sabah uyanmakta zorlanma ve nedensiz vücut ağrıları

Gözlerde şişlik ve sulanma

Gün içinde hapşırma sıklığının artması

Boğazda hırıtlı ve kaşıntı

Göğüs bölgesinde ağrı ve uyuşma

İştahsızlık

Gece hızla terleme ya da aniden üşüme

Mide bulantısı ve baş ağrısı mevsim değişikliği hastalıklarının genel belirtileridir.

Mevsim değişikliği hastalıkları nedir?

GRİBAL ENFEKSİYON(GRİP)

Yaz aylarından sonbahar aylarına geçiş sırasında görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Grip, eklem ağrısı ve yüksek ateşle başlar daha sonra yorgunluk ve öksürük olarak kendini gösterir.

SOĞUK ALGINLIĞI

Üst solunum yolları hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde gribal enfeksiyona dönüşebilir. Başlıca belirtileri kuru öksürük, halsizlik ve burun akıntısıdır.

ASTIM

Ani değişiklik gösteren havalarda bulaşıcı virüsler çoğalmaktadır bu durum astım hastaları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

AKUT BRONŞİT

Bakteriler, mikroplar ve virüslerden dolayı üst solunum yollarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkar.

DEPRESYON

Genellikle yaz aylarından kış aylarına geçişte görünmektedir. Uzmanlar bunun nedenini beyindeki melatonin hormonunun kış aylarında fazla salgılanmasından kaynaklandığını söylemektedir.

ALERJİ

Özellikle kış aylarından ilkbahar aylarına geçişte görünmektedir. Alerjiler, kızarıklık, öksürük, kaşıntı gibi belirtiler gösterir.

Mevsim geçişlerinde neler yapılmalı?

Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Özellikle A, C ve E vitaminleri bol bol tüketilmeli. Günde en az 5 porsiyon yeşil sebzeler tüketilmeli. Magnezyum bakımından zengin olan besinlerden ara öğün olarak tüketilmeli.

Ani değişen havalarda çok kalın ya da çok ince giyilmemelidir. Vücut ısısına ve gün içindeki harekete göre giyinmelidir.

Bol su içilmeli fakat suyun sıcaklığına dikkat edilmelidir. Terleme esnasında kesinlikle soğuk su içilmemelidir. Sıvı tüketimini diğer besinlerden de sağlanmalı.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra öğünler atlatılmamalıdır. Mevsim meyveleri günde en az iki defa yenmelidir.