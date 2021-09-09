Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirecek öneriler

Mevsim geçişlerinde vücut direnci zayıflayabildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, onun için bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Havaların serinlemesiyle birlikte artan hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak oldukça önemli. Özellikle mevsim geçişlerinde dengeli beslenmeye ve düzenli egzersize daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Vücudunuz için zararlı virüslere ve bakterilere karşı güçlenmenizi sağlayacak besinleri tüketerek işe koyulmaya ne dersiniz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, mevsim geçişlerinde hastalanma riskine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler paylaştı.

DİYETİNİZİ PROBİYOTİKLERLE DESTEKLEYİN

Mevsim değişikliklerinin bağışıklık sistemi üzerinde etkisini göstermeye başladığı bu aylarda, dengeli beslenip, egzersiz yaparak bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "C vitamini açısından oldukça zengin olan bu grup bağışıklık sisteminizi güçlenmesine yardımcı olacaktır. Güçlü antioksidan içeriğine de sahip olan bu grup serbest radikallerle savaşarak, hücreleri korumaktadır. Portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller bu grupta yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler lif ve posa bakımından zenginlerdir. Sindirim sistemi problemlerine de iyi geleceği gibi güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Ispanak, brokoli, kabak, enginar gibi yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve antioksidan içerikleri oldukça yüksektir. Probiyotikler bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan canlı bakteriler bileşimi, bağırsak sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesini engelleyebiliyorlar. Zararlı mikroorganizmalardan korunmak ve enfeksiyonları önlemek adına bağırsak sağlığını yoğurt gibi probiyotik içeriği olan besinlerle desteklenmesi gerekmektedir. Sindirim sistemi problemlerine de iyi gelirken bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Yoğurt, probiyotik açısından önemli bir yere sahiptir." dedi.

SABAHLARI YUMURTA YEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Somon gibi yağlı balıkların omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin olduğuna değinen Tuğba Küçük, "Balık, bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak bilinen yumurta, tüm esansiyel aminoasitleri içermektedir. Özellikle kahvaltılarınıza yumurtayı ekleyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Sarımsak, çeşitli sülfür bileşikleri, pek çok amino asit, germanyum, selenyum, kalsiyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum, çinko gibi mineraller yanında, A, B, C vitaminlerini de içerir. Sarımsak, kan sulandırıcı özelliğiyle damar sağlığını korur ve tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin başında zencefil gelmektedir. Yüksek anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar etkilerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinmektedir. Özellikle taze zencefil bağışıklık sistemini pozitif yönde etkileyen bir besin öğesidir. Yetersiz ve dengesiz uygulanan diyetler de kişinin bağışıklık sisteminin düşmesine sebep olmaktadır." diye konuştu.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bazı önemli ip uçları veren Küçük, "Açık havada spor yapılmalı. Pozitif düşünülmeli. Stres ve yorgunluktan uzak durulmalı. Düzenli uykuya dikkat edilmeli. Alkol ve sigaradan uzak durulmalı." şeklinde konuştu.