Mevsim geçişlerinin saçlara etkisi: Saç dökülmesinin arttığı dönemler

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Saçlarımız zaman zaman her zamankinden daha fazla dökülür. Bu durumu "mevsimsel saç dökülmesi" ile açıklayabilmek için o süreçlere dair bilinçli olmakta yarar var.

Şu anda da mevsim geçişleri nedeniyle saç dökülmelerinin arttığı bir süreç yaşanıyor.

SONBAHAR

Eylül ve kasım ayları arasında yaşanan sonbahar mevsimi saçların en çok döküldüğü mevsim olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, sonbahar en yaygın saç dökülme dönemi. Yaz aylarında uzayan saçlar, sonbaharda dökülme eğilimine girer. Bu durumu, saçın doğal döngüsünün bir parçası olarak kabul etmek gerekiyor. Bu süreç saç telinin dinlenme (telogen) fazına geçmesi sonucu oluşuyor.

İLKBAHAR

Yayımlanan makalelere göre, mart ve mayıs ayları arasında yaşanan ilkbahar, sonbahara göre daha az yaygın ama yine de bazı insanlarda belirgin saç dökülmesi gözleniyor.

Kışın yavaşlayan saç döngüsü, baharla birlikte değişir ve bu da geçici dökülmeye yol açabilir.

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Mevsimsel dökülme genelde, günde 100-150 tel civarındadır, genellikle de 1-2 ay içinde kendiliğinden azalır.

Ancak dökülme çok yoğunlaştıysa, saçlarda gözle görülür seyrelme varsa, uzun süredir devam ediyorsa, bir dermatolog ile görüşmekte fayda var.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN GENEL NEDENLERİ

Hormonal bozukluklar, vitamin eksiklikleri (özellikle D, B12, demir), stres gibi başka nedenler de olabilir.