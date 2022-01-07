Meyve yedikten sonra su içmemeniz için 5 neden

Tükettiğiniz meyvelerin hemen ardından su içmenin vücudunuzda yarattığı olumsuz etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Hayatımızda su tüketimi ile ilgili pek çok cevaplanmamış soru var. Su içmek için iyi bir zaman nedir? Kaç litre su yeterli olur ve öğün aralarında su içmek yanlış mıdır? Meyve yedikten hemen sonra su içmenin de tavsiye edilmediğini biliyor muydunuz?

Su, organlarımızı nemli tutar ve vücut ısımızı dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca su, vücut atıklarının dışarı atılmasına yardımcı olan tek kaynaktır. Öte yandan su kaybını, cilt hassasiyetini, vitamin eksikliklerini vb. önlemek için meyve alımını artırmak gerekir. Ancak meyveleri bir arada bulundurmak veya meyve yedikten sonra su içmek sağlıklı bir alışkanlık değildir.

Meyve yediketen hemen sonra su içmenin tavsiye edilmediğini bilmelisiniz. Çünkü sindirimi yavaşlatabilir ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Meyveler söz konusu olduğunda, meyvelerden sonra içme suyu, sulu oldukları ve zaten yüksek bir su içeriği kaynağı oldukları için güvenli kabul edilmez. Bu nedenle su ile birlikte tüketilmemelidir, aksi halde sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte, meyve yedikten sonra su içtiğinizde vücudunuzda olanlar;

1. MİDE KRAMPLARINA NEDEN OLABİLİR

Meyveler çok fazla şeker ve maya içerir. Yedikten hemen sonra su içmek mide asitlerinizi sulandırır. Bu durum, mayanın gelişebileceği bir ortam yaratır, yani, midede gaz birikmesine neden olan karbondioksit ve alkol üretimine neden olur.

2. VÜCUDUN PH SEVİYESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Özellikle karpuz, kavun, salatalık, portakal ve çilek gibi yüksek su içeriğine sahip meyveleri yedikten sonra su tüketmek, sindirim sisteminin pH seviyesini (asitlik veya alkalilik seviyeleri) bozar. Bunun nedeni, yüksek su içeriğine sahip meyvelerin midenizi daha az asidik hale getirerek pH seviyelerini bozabilmesidir.

3. SİNDİRİMİ YAVAŞLATABİLİR

Meyveleri yedikten sonra sudan kaçınılmalıdır, çünkü bu kombinasyon midedeki emilim ve sindirim sürecini engelleyerek asitliğe neden olabilir. Bu nedenle bazı insanlar meyve yedikten sonra mide bulantısı hissederler. Meyve yedikten sonra en az bir saat su içmeniz önerilir.

4. MİDE SUYUNU SEYRELTİR

Meyveleri yedikten en az bir saat sonra su içmelisiniz. Bunun nedeni yemekten hemen sonra içme suyunun mide suyunu ve sindirim için gerekli sindirim enzimlerini sulandırmasıdır. Mide suyunun seyreltilmesi, mide ekşimesine ve asitliğe neden olabilen sindirim enzimlerinin salgılanmasını azaltır.

5. KAN ŞEKERİNİZ YÜKSELTİR

Meyve yedikten sonra su içmek sindirimi yavaşlatır ve sistemde çok fazla sindirilmemiş gıda bırakır. Bu, yağa dönüştürülür ve insülinde bir artışa neden olur. Kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve diyabet ve obeziteye yol açabilir.

Bu nedenle özellikle narenciye ve su içeriği yüksek meyveleri tükettikten sonra su içmekten kaçının. Bir bardak suya uzanmadan önce kendinize bu meyveleri sindirmek için en az yarım saat ile bir saat arası verin.