Mezda sakızı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Balla karıştırdığınızda...

Köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızının fiyatı altınla yarışırken, faydaları ise saymakla bitmiyor. Peki mezda sakızı nedir, ne işe yarar? Mezda sakızı faydaları haberimizde...

Mezda veya mezla sakızı, Köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türü olarak biliniyor.

Bu doğal sakız, Doğu Akdeniz’in yüksek yerlerinde yetişen köknar ağacının kozalaklarından damlıyor.

Mezda sakızı zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile kilosu 750 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Aktarlarda şifa amaçlı satılan mezda sakızı öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor.

Peki mezda sakızı neye iyi gelir, ne işe yarar? Mezda sakızı nasıl kullanılır, yenir mi? İşte mezda sakızı hakkında bilgiler...

MEZDA SAKIZI KULLANIMI VE FAYDALARI

Mezda sakızının yararları arasında sinirleri yumuşatma ve uyku düzeni sağlama da bulunur. Tütsü olarak hazırlanan mezda sakızını uyumadan önce yaktığınızda rahat bir uykuyu elde etme olanağına da sahip olursunuz.

ŞEKER İLE KAYNATIRSANIZ

Mezda sakızının solunum yolu sorunlarına iyi gelmesi için öncelikle şeker ile kaynatılması gerekir. Su ve şeker eklenerek, şurup kıvamına gelinceye kadar kaynatılır. Daha sonra oluşan karışım her gün düzenli olarak içilir.

Mezda sakızından bir parça koparılarak, aynı bir ilaç içer gibi su ile yutulabilir.

BAL İLE KARIŞTIRIRSANIZ

Bal ile tüketmek de mezda sakızının kullanımı arasında yer alır. Küçük parçalar halinde koparılarak ezilen mezda sakızı, bu şekilde iyice öğütülür. Öğütülen bu parçaları bal ile karıştırarak mezda sakızının etkisinin arttırılacağı ifade edilir.

Mezda sakızının iltihaplı olan yaraları, iltihaptan arındırdığı iddia edilir. Bu nedenle de direkt yaranın üzerine merhem gibi de uygulanır.