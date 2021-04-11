Mide asidi yetersizliğinin 9 belirtisi

Mide ekşimesine ve diğer birçok mide sorunlarına yol açan mide asidi yetersizliği, alınabilecek basit önlemlerle engellenebilir. İşte mide asidi yetersizliğinin belirtileri ve yapılabilecekler.

Mide ekşimesini genellikle mide asidi seviyesinin artmasına bağlarız. Ancak, birçok sindirim şikayeti düşük mide asidinin nedeniyle ortaya çıkar ve çoğu insan bunun farkında bile olmaz.

Mide asidinin, sindirim ve genel sağlık üzerinde birçok rolü ve etkisi vardır. Bu sindirim sıvısı (hidroklorik asit olarak da bilinir), mideniz tarafından salgılanan ana solüsyonlardan biridir ve şunlara etki eder:

- Proteinleri sindirilebilir amino asitlere ayırır (proteoliz olarak bilinen bir süreç)

- Midenizdeki birincil enzim olan 'pepsin'i etkinleştirir

- Yiyecekleri parçalayan enzimleri serbest bırakmak için pankreası uyarır

- Bağırsaklarımıza ulaşmadan önce potansiyel olarak zararlı bakterileri öldürür

- Yiyeceklerin yemek borusuna geri gelmesini önler

Sağlıklı mide asidi seviyelerine sahip olmak önemlidir, böylece tüm bu önemli işlemler sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam edebilir. Eğer müde asidi yetersizliği yaşarsanız, sindiriminiz zarar görür ve muhtemelen bir takım rahatsız edici semptomlara ve hatta kronik rahatsızlıklara yol açar.

MİDE ASİDİ YETERSİZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Mide asidi seviyeleriniz çok düştüğünde (hipoklorhidri), çeşitli semptomlar fark edebilirsiniz. Aşağıdakiler, düşük mide asidinin en yaygın belirtilerinden bazılarıdır:

- Şişkinlik

- İshal

- Asit reflü veya mide ekşimesi

- Gaz

- Dışkıda sindirilmemiş yiyecekler

- Besin takviyesi alırken bulantı

- Besin eksiklikleri

- Besin eksikliğine işaret edebilen saç dökülmesi

- Kırılgan tırnaklar

Düşük mide asidi, bir dizi nedene kadar izlenebilir. Mide asidi yetersizliğinin en önemli nedenlerinden biri stresdir. Mide asidi yetersizliğinin kolayca teşhis edilememesinin en önemli nedeni de budur, çoğu doktor stres seviyelerini göz ardı eder. Stresli olduğunuzda, vücudunuz o anda hayatta kalmak için kritik olmayan sindirim gibi süreçleri arka sıralara kaydırır. Yapılan araştırmalara göre kronik olarak stres altındaysanız, mide asidi sekresyonunun engellenmesi de dahil olmak üzere normal sindiriminiz sürekli olarak kesintiye uğrar.

Diğer bazı yaygın nedenler arasında yaş, ülser ve asit reflü tedavisinde kullanılan bazı ilaçların çok uzun süre kullanımı ve H. pylori enfeksiyonları (mide ülserlerinin yaygın bir nedeni) bulunur.

Düşük mide asidinin en göze çarpan etkilerinden biri, besinleri, özellikle de proteini sindirme yeteneğinizi bozmasıdır. Yeterli mide asidi olmadan, vücudunuz proteinleri sindirilebilir amino asitlere bölemez. Bu, protein eksikliği yaratabilir ve daha sonra B12 vitamini, magnezyum ve demir eksikliğine yol açar. Bu besinlerden yeterince almadığınızda, hem hafif hem de şiddetli sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Örneğin B12 vitamini, onu taşıyan proteinden ayrılması için mide asidi yardımına ihtiyaç duyar. Taşıyıcı proteinden yrılmazsa, onu bağırsak duvarınızdan kan dolaşımınıza taşıyan diğer maddelerle bağlanamaz.

Vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücreleri için hem B12'ye hem de demire ihtiyacı vardır ve bu besinler bakımından aşırı derecede eksiklik çekiyorsanız, yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkan bir durum olan anemi geliştirebilirsiniz. Zayıf ve yorgun hissedebilir, kabızlık yaşayabilir ve daha ciddi durumlarda ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma hissedebilirsiniz.

Düşük mide asidinin bir başka yaygın sonucu mide ekşimesidir. Göğsünüzde hissettiğiniz bu yavaş, ağrılı yanma durumu, mide asidinizin yemek borunuza geri akması ile meydana gelir. Popüler inanışın aksine, mide ekşimesi genellikle asidik bir mideden kaynaklanmaz. Bbu yanma hissi, muhtemelen düşük mide asidinin neden olduğu sindirim sorunlarına bağlı olarak gerçekleşir.

Sağlıklı seviyelerde, mide asidinin dezenfekte edici özellikleri vardır ve zararlı bakterilerin sindirim yolunuzun geri kalanını istila etmesini önlemeye yardımcı olur. Bir incelemeye göre mide asit seviyeleriniz düştükçe, sindirim sistemi enfeksiyonları riskinizin (örn. E. coli, salmonella, H. pylori) artar.

Mide asidi yetersizliği tedavi edilmezse alerji, astım, otoimmün bozukluklar ve akne ve sedef hastalığı gibi cilt problemleri gibi durumlara bile yol açabilir. Hidroklorik asit seviyeleri engellendiğinde, bağırsak yolunun iç yüzeyinde küçük deliklerin oluştuğu bir durum olan sızdıran bağırsağa yol açma da dahil olmak üzere sindirim sisteminde dengesizliklere neden olur. Bu sindirim sistemi sorunları, bağışıklık sisteminizi de bozabilir ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

MİDE ASİDİ YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ

Mide asidi yetersizliği belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz, mide asidinin işe yarayıp yaramadığını ölçmek için evde karbonat ile kolay bir test deneyebilirsiniz.

Çeyrek çay kaşığı normal karbonatı 1 çay bardağı kadar suyla karıştırın ve aç karnına (sabah ilk iş gibi) için. Karbonatlı suyu içtiğiniz anda bir zamanlayıcı başlatın. Yeterli düzeyde mide asidiniz varsa, karbondioksit gazına dönüşecek ve bu da içtikten yaklaşık üç dakika sonra geğirmeye neden olacaktır. Beş dakika içinde geğirmediyseniz, zamanlayıcıyı durdurun. Mide asidiniz düşük olabilir.

Mide asidinizin düşük olduğunu düşünüyorsanız, bir doktordan randevu alın. Doktorlar, sağlığınızın ve semptomlarınızın derinlemesine bir incelemesini yapar ve teşhisi doğrulamak için mide pH'ınızı (veya asitliği) test edebilir. Diğer sindirim sorunlarını veya besin eksikliklerini aramak için başka gelişmiş testler de önerebilirler.

Mide asidinizi sağlıklı seviyelere geri getirmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Her plan, sağlık hedeflerini ve tercihlerinin bir kombinasyonu olarak kişiseldir ancak Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, mide asidini iyileştirmek için genel olarak uygulanan ipuçlarını şu şekilde sıraladı:

Acı yeşillikler yiyin

Düşük mide asidini tedavi etmek için ilk adım, acı yiyecekler kullanmaktır. Acı tatlar sindirim sistemini harekete geçirir ve vücudu karmaşık bir yiyeceğin yenildiği konusunda uyarır. Sindirim sistemini bir çalar saat gibi düşünün. Bu "çalar saat" çaldığında, vücuda mide asidi, sindirim enzimleri ve safra salgılaması için sinyal verir.

Diyetinize daha fazla yeşil bitki (ıspanak, lahana, roka, karahindiba) dahil etmeye çalışın, çünkü bunların çoğu zengin ve acı bir tada sahiptir.

Biraz asit ekleyin

Asidik özelliklere sahip bir gıda olan elma sirkesi tüketmek, pH'ı düşürerek midede asit seviyelerini iyileştirebilir ve daha iyi sindirime zemin hazırlar. Az miktarda elma sirkesini suyla seyreltmeyi ve yemeklerden en az beş dakika önce içmeyi deneyin. Asla seyreltilmemiş elma sirkesi içmeyin, çünkü dişlerinize zarar verebilir.

İşlenmiş gıdaları azaltın

Diyetinizi iyileştirmek, mide asidinizi iyileştirmenin bir başka harika yoludur. İşlenmiş yiyecekleri (pizza, cips ve paketlenmiş gıdalar gibi) ve şekerleri sınırlandırın, çünkü bunlar midenizde iltihaplanmaya ve daha düşük aside neden olabilir ve hatta asit reflüyü tetikleyebilir. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, iltihabı azaltabilir ve mide asidini artırabilir.

Yavaşça çiğneyin

Sindirim, ağzınızdaki tükürük enzimleriyle başlar ve bir ısırık aldığınız anda çalışmaya başlarlar. İyice çiğnemek, bu enzimlerin yemeğinizi parçalamaya başlaması için yeterli temas süresi sağlar. Ayrıca, vücudunuzun önümüzdeki yemek için yeterli mide asidi üretmesine yardımcı olur.

Sakin olun

Sindirim işlevi ve zihinsel sağlık birbiriyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, stres yönetimi stratejilerini uygulamak, bağırsak sağlığınızı iyileştirmede çok önemli bir rol oynayabilir. Sakinleştirici alışkanlıkları yaşam tarzınıza dahil etmeye çalışın.