Mide ekşimesini hafifleten 20 yiyecek

Toplumun büyük bir kısmını etkileyen mide ekşimesi, doğru beslenme ipuçlarıyla önlenebiliyor. İşte mide ekşimelerine karşı en büyük yardımcınız olacak 20 yiyecek.

Toplumun büyük bir bölümü sürekli veya zaman zaman mide ekşimesi gibi bir mide rahatsızlığı çekiyor ve bu da bizi ne yiyip nelerden kaçınmamamız gerektiğini sorgulamaya itiyor.

Peki, hangi yiyecekler yenilmelidir? Mide yanmasını önleyen yiyecekler var mı?

Mide ekşimesi, mideden kaynaklanan ve boğaza yayılabilen yanma hissidir. Mide ekşimesi birçok durumdan kaynaklanabilir, ancak en yaygın nedenler aşırı yağlı, işlenmiş, şekerli ve baharatlı yiyeceklerdir.

Mide ekşimesinin en sık görülen belirtileri midede yanma ve karnın üst kısmında ağrı veya rahatsızlıktır ve çoğu durumda erken tokluğa bağlı karında rahatsızlık hissi, yemeklerden sonra ağırlık, şişkinlik ve gaz mide ekşimesine eşlik eder.

En yaygın sindirim problemlerinden biridir. Çoğu durumda hafif bir durum olmasına rağmen, çok sık görülür ve hemen hemen herkes hayatının bir döneminde mide ekşimesi çeker.

Mide ekşimesi, yüksek işlenmiş gıda tüketimi ile hızlı yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme nedeniyle Batı ülkelerinde daha sık görülür. Mide ekşimesi olan kişiler arasında yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre , sorunlarını tetikleyen faktörler büyük öğünler, stres, kötü beslenme, sigara ve alkol kullanımı, bazı ilaçlar, kafein, hareketsiz yaşam tarzı, mide ülseri ve obezitedir.

Ayrıca Helicobacter pylori enfeksiyonu, gastrit, gastropatiler, kronik pankreatit, sindirim tümörleri ve bazı metabolik bozukluklar gibi hastalıklar da mide ekşimesine neden olabilir.

KRONİK MİDE EKŞİMESİNE DİKKAT EDİN

Mide ekşimesi genellikle zaman zaman yaşanan bir sağlık problemidir ancak bazı durumlarda mide ekşimesi kronikleşebilir. Kronik mide ekşimesi, 1 ila 3 ay arasında sürebilen ve mide hücreleri tarafından hidroklorik asit salgılanmasındaki bir artışla karakterize edilir. Kronik mide ekşimesi uygun şekilde tedavi edilmezse, gastrit ve ülser gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.

Kronik mide ekşimesinde özofagus ülseri, özofagus darlığı, astım, kronik öksürük veya asidin solunum yollarında neden olduğu tahrişten kaynaklanan bronkospazm, ses kısıklığı, kronik farenjit ve diş problemleri de görülür. Bu nedenle mide ekşimesinin devam etmesi durumunda mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

MİDE EKŞİMESİNİ ÖNLEYEN 20 YİYECEK

Mide ekşimesi tetikleyen yiyecekleri genellikle diyetimizden çıkarırız, ancak bunu iyileştirmeye ve önlemeye yardımcı olan yiyecekleri genellikle atlarız.

Mide ekşimesinde beyaz et ve balık gibi kolayca sindirilebilir gıdaların alımına öncelik vermek önemlidir. Hafif et suları ve çok lifli olmayan sebzeler ve mide mukozasının iltihaplanmasıyla savaşmanıza yardımcı olabilecek gıdalar alınmalıdır.

Mide ekşimesi ile mücadeleye veya önlemeye yardımcı olabilecek yiyecekler arasında en iyi 20 yiyecek şunlardır:

Kabak

Sindirimi en hafif ve en kolay sebzelerden biridir ve sindirim sistemini koruduğu için mide yanmasını önlemeye yardımcı olabilir . Yüksek oranda vitamin, mineral, karbonhidrat, lif ve su içerir.

Kereviz

Yüksek oranda A, B1, B2, B6, B9, C ve E vitaminleri ile asitliği kontrol etmeye yardımcı olan potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Ek olarak, vücudumuzdan atık ve toksinleri atmamıza yardımcı olan yüksek bir lif içeriğine sahiptir.

Brokoli

Karotenoidler, A ve C vitaminleri, selenyum, potasyum, kalsiyum, B vitaminleri, bitkisel proteinler ve yüksek lif içeriği açısından oldukça zengindir. Bu, vücudumuzu arındırmaya, yağları daha iyi sindirmeye ve mide ve sağlık sorunlarına neden olan toksinleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Karnabahar

Yüksek oranda lif, beta karoten, C ve K vitaminleri ile sindirim sistemini koruyan antioksidan mineraller içerir.

Taze Fasulye

Magnezyum açısından zengin, sakinleştirici etkisi sayesinde asitliği kontrol altında tutmamıza yardımcı olan iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

Kuşkonmaz

Asitliği azaltmaya yardımcı olan iyi bir lif, A, C, E ve K vitaminleri, fosfor, magnezyum ve potasyum kaynağıdır.

Muz

Muz, asitliği yok eden eden alkalileştirici özellikleri sayesinde mideye iyi gelen yiyeceklerden biridir. Potasyum ve lif açısından da zengindir.

Elma

İçeriğindeki pektin sayesinde asitliği yok eder. Mide yanmasını önlemek için düzenli olarak alınabilir, ancak sindirim güçlüğü çekiyorsanız veya mide ekşimesi geçiriyorsanız, kaynatarak tüketmeniz en iyisidir.

Yulaf Ezmesi

Lif bakımından en zengin tahıllardan biri olarak kabul edilir. Mide mukozasını yumuşatan doğal bir ilaç görevi görür. Ayrıca doymamış yağlar, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve B vitaminleri içerir. Çok miktarda çözünür lif sayesinde bağırsak geçişini düzenlemeye yardımcı olur. Ancak sindirimi daha da kolaylaştırmak için su veya sütte ıslatılarak tüketilmelidir.

Bal Kabağı

Yumuşatıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra, sindirim mukozasını koruyarak hareket eden beta karoten içerir.

Patates

Mideyi yumuşatan, mide asidini düzenleyen kolay sindirilebilir bir besindir. Bu faydaları elde etmek için haşlanmış olarak yenilmelidir.

Karpuz

Sindirimi kolaylaştıran ve mide ekşimesi belirtilerini iyileştiren yüksek su içeriğine sahiptir.

Armut

Yüksek oranda lif, vitamin ve mineral içerir. Sindirim sistemini düzenlemeye ve asitle mücadeleye yardımcı olur.

Trabzon Hurması

A vitamini, karotenoidler, kalsiyum, magnezyum ve potasyum içerir. Alkali özelliğinden dolayı mide asiditesine karşı koyar ve aynı zamanda iyi bir bağırsak geçişine yardımcı olur.

Ananas

Sindirimi destekleyen etkiye sahip enzim olan bromelainde bileşimi için şiddetle tavsiye edilir. Ananasın taze tüketilmesi, sağlık açısından en iyi yararların alınmasını sağlar.

Şeftali

İçeriğindeki demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, iyot ve A, B6, B12 ve C vitaminleri sayesinde mide yanmasını önlemede ve sindirim süreçlerini iyileştirmede en etkili meyvelerden biridir.

Papaya

Kalsiyum, A ve K vitaminleri, beta karoten, bromelain ve papain içerir, bunlar sindirimi destekler ve asitliğin neden olduğu rahatsızlığı azaltır.

İncir

Kalsiyum, demir, potasyum, mineraller ve lif konsantrasyonu sayesinde sindirimi kolaylaştıran bağırsak hareketini artırır.

Kavun

Önemli bir potasyum kaynağı olan çok doyurucu bir meyvedir. Aynı zamanda, mide ekşimesine karşı çok faydalı olan yüksek bir magnezyum içeriğine sahiptir. Aynı zamanda yüksek oranlarda karotenoidler ve A vitamini, ayrıca C vitamini ve çeşitli B vitaminleri içerir.

Badem

Harika bir lif, B grubu ve E vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor ve kalsiyumun kaynağıdır. Ayrıca bağırsaklar üzerinde prebiyotik bir etkiye sahiptir, bu nedenle bağırsak florasının iyileştirilmesine yardımcı olabilirler.