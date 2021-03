Mide gribine iyi gelen 10 yiyecek ve içecek

Mide zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve kusma, ishal, yüksek ateş gibi semptomlara neden olan mide gribinde tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri listeledik.

Mide gribi olarak bilinen viral gastroenterit, mide zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonudur ve mide bulantısı, kusma, ishal, ağrı, karında kramp ve bazen yüksek ateş gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir .

Mide gribini başka bir enfekte kişiyle doğrudan temas kurarak, kontamine yiyecekler yiyerek veya sıvıları içerek veya ağzınıza dokunmadan önce kontamine yüzeylere veya nesnelere dokunarak kapabilirsiniz.

Diğer viral enfeksiyonlar gibi mide gribi de antibiyotiklerle tedavi edilemez, ancak sağlıklı bağışıklık sistemine sahip çoğu insan bir ila üç gün içinde kendi kendine iyileşir. Uzmanlar, mide gribi tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın yeterli sıvı alımı olduğunu söylüyor, ancak mide bulantısı hissettiğinizde, kusma nöbetleri yaşadığınızda veya mide ağrısıyla uğraşırken yeterli sıvı almak zor olabilir.

İşte uzmanların mide gribinde yiyebileceğiniz ve içecebileceğiniz mide bulantısına yardımcı olabilecek bazı yiyecekler ve sıvılar.

MİDE GRİBİNDE TÜKETİLECEK YİYECEKLER

Katı yiyecekleri diyetinize geri eklemeye hazır olduğunuzda, sindirimi kolay yiyeceklerden küçük porsiyonlarla yavaş yavaş başlayabilirsiniz.

BRAT diyeti (muz, pirinç, elma püresi ve tost), özellikle çocuklarda mide gribinin belirtilerini yönetmek için uzun süredir kullanılan popüler bir beslenme şeklidir. Ancak, diyet protein, yağ ve benzeri birçok önemli besinden yoksundur ve en fazla bir kaç gün uygulanması gerekir. Sınırlı bir süre için BRAT diyetinin önemli yan etkilere neden olma olasılığı düşüktür, ancak uzun vadede takip edilmesi önerilmez. BRAT diyetinin uzun süreli kullanımı yetersiz beslenmeye ve düşük enerjiye neden olabilir.

İşte mide gribinde tüketilebilecek besinler.

Patates

Patates, sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir. Kusma ve ishale karşı mide gribi sırasında tükenebilen bir elektrolit besindir. Kabuklu bir orta boy patates, kadınlar için önerilen günlük değerin yüzde 24'ü ve erkekler için önerilen günlük değerin yüzde 16'sı olan 632 mg potasyum içerir. Mide gribi varlığında patateslerinizi veya diğer sebzeleri pişirmenin en iyi yöntemi buharda pişirmektir çünkü sindirimi zor liflerin bir kısmını parçalamaktadır. Ayrıca, hassas sindirim durumunuzu bozabilecek yağ içerdikleri için tereyağı ve peynir gibi katkı maddelerinden de kaçının. Bunun yerine, biraz tuz ve karabiber işe kullanın.

Zencefil

Zencefil kökünün antiemetik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir, bu da mide bulantısı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. Zencefilin bazı insanlarda hafif karın rahatsızlığına, mide ekşimesine ve gaza neden olabileceği düşünüldüğünde, en iyisi küçük bir dozla başlamaktır. Hamileyseniz, safra taşı hastalığınız varsa veya kan inceltici ilaç kullanıyorsanız, zencefil almadan önce doktorunuza danışın.

Kraker veya simit

Pirinç ve tostun mide gribi hastaları için yaygın olarak önerilmesine benzer şekilde, kraker ve simitler de iyi bir seçimdir. Çünkü bunlar hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen basit karbonhidratlardan oluşur. Ayrıca yağ ve lif oranı düşüktür. Bu, midenizi daha az rahatsız edecekleri anlamına gelir.

Kuru tahıl

Çoğu tahıl yağ oranı düşük olduğundan, baharat içermediğinden ve kolayca sindirilebilir basit karbonhidratlardan oluştuğundan, mideniz için nispeten iyidir. Bazı tahıllar, bağırsaklarınız iyileşirken günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yaklaşmanıza yardımcı olabilecek temel vitamin ve minerallerle takviye edilmiştir .

Şeker, ishali şiddetlendirebilir veya tetikleyebilir. Bu nedenle tahılın porsiyon başına en fazla 10 gram toplam şeker ve en fazla 5 gram ilave şeker içerdiğinden emin olmak için önce beslenme etiketini kontrol edin.

Yulaf ezmesi

Pirinç gibi, yulaf ezmesi de mideniz rahatsız olduğunda tolere edilmesi kolay olan başka bir yumuşak besindir. Yulaf ezmesi, aynı zamanda ishali durdurmanıza yardımcı olabilecek iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Yulaf lifinin parçalanmasının, diğer sindirim sorunlarının yanı sıra ishali iyileştirebilecek bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırdığı bulunmuştur. Herhangi bir potansiyel sindirim sorununu ağırlaştırmaktan kaçınmak için, yulafı sütle tüketmek yerine suda pişirmek ve ne kadar şeker ekleyeceğinizi sınırlamak en iyisidir.

Meyve

Çoğu meyve yüzde 80-90'a kadar su içerir, bu da onları yemenin mide gribinden kurtulurken sıvı alma çabalarınıza yardımcı olabileceği anlamına gelir. Meyveler ayrıca bağışıklık sisteminizi desteklemeye ve dokuları onarmaya yardımcı olabilecek çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Ancak, ishali kötüleştirmekten kaçınmak için şekeri düşük meyveleri tercih etmek en iyisidir. Düşük şekerli meyvelere örnek olarak greyfurt, böğürtlen ve elma sayılabilir.

Yumurta

Mide gribi durumunda yenmesi gereken en güvenli yüksek proteinli gıdalardan biri yumurtadır. Yumurtalar sadece protein açısından zengin değildir, aynı zamanda bağışıklık sisteminizde önemli bir rol oynayan bir mineral olan selenyum gibi temel besinleri de sunar.

MİDE GRİBİNDE TÜKETİLECEK SIVILAR

Kusma ve ishal gibi semptomlardan kaynaklanan sıvı kaybı dehidrasyona yol açabilir. bu şiddetli hale gelirse hemen hastanede tedavi edilmelidir. Bu yüzden uzmanlar, iyileşirken yeterince doğru sıvıyı içmenin kritik olduğunu söylüyorlar. Dehidrasyon belirtileri arasında yoğun bir susuzluk hissi, ağız ve boğaz kuruluğu, koyu renkli idrar, daha az idrara çıkma, kuru cilt, yorgunluk, ayağa kalkarken baş dönmesi ve terleyememe bulunur.

Tat, şeker veya kafein içermediği için uzmanlar, mide gribinde suyun açık ara en iyi sıvı olduğu konusunda hemfikirdir. Su gibi berrak sıvılar sindirimi rahatsız etmez ve ishal ve kusma nedeniyle kaybedilen sıvıların yenilenmesine yardımcı olur. Son kusma olayınızdan bu yana iki saat geçene kadar bekleyin ve küçük, sık yudumlarla başlayın.

İşte uzmanların mide gribi sırasında su dışında içilmesini tavsiye ettiği sıvılar.

Et suyu

Uzmanlar, yemek yemeye geri dönerken, et suyu bazlı çorbaların sıvı bir diyetten mükemmel bir geçiş sağladığını ve aynı zamanda susuz kalmamaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Et suyu iyi bir sodyum kaynağıdır, bu da sıklıkla kusma ve ishal sonucu kaybolan önemli bir elektrolittir. Ancak çok fazla yağ içermediğinden emin olun. Yağlı et suyu, ishal semptomlarını kötüleştirebilir.

Meyve suyu

Bazı meyve suları önemli miktarda vitamin içerebilse de, çoğu şeker bakımından zengindir ve fazla suyu bağırsağa çekerek ishali daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, sıvı alımına yardımcı olurken şeker içeriğini azaltmak için elma suyu gibi berrak bir meyve suyunu suyla 1:1 oranında karıştırabilirsiniz.

Çay

Bbitki çayları mide gribi sırasında su kaybını gidermede etkili olabilir. Su kaybına neden olabilecek kafeinli çaylardan uzak durmaya çalışın. Mide bulantısı yaşıyorsanız, zencefil veya nane çayı ieçbilirsiniz. Her ikisi de bu mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir.

MİDE GRİBİNDE UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Bazı yiyecek ve içecekler mide gribi semptomlarını daha da kötüleştirebilir. İşte uzmanların uzak durulmasını önerdiği besinler.

Elma sirkesi

Midenizi tahriş edebilecek ve mide ağrısı, mide bulantısı veya diğer sindirim sorunlarını tetikleyebilecek asitli maddelerden uzak durmak önemlidir. Elma sirkesi oldukça asidiktir, bu nedenle mide gribi varlığında tüketirken dikkatli olmak en iyisidir.

Yağlı yiyecekler

Tam yağlı süt ürünleri, kızarmış yiyecekler, belirli kırmızı et türleri ve fındık ezmesi gibi yağ açısından yüksek besinler, mide gribiniz olduğunda ideal değildir. Bu yiyeceklerin sindirimi daha zor olduğundan, bağırsaklarınız iyileşirken onlardan kaçınmanız gerekir. Yüksek yağlı yiyecekler ishal, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir. Ayrıca, mide gribine yakalandıklarında, bazı insanlar süt ve süt ürünlerinde bulunan bir protein olan laktozu sindirmede sorun yaşarlar.

Baharatlı yiyecekler

Mide gribi olduğunuzda muhtemelen baharatlı yiyecekler havasında olmazsınız, ancak özlem duyuyorsanız, kaçınmak en iyisidir çünkü uzmanlar yemenin gastrit semptomlarını kötüleştirebileceğini söylüyor. İyileşmeye başladığınızda, baharatları yavaş yavaş yeniden tüketebilirsiniz. Tarçın gibi hafif baharatların iltihap önleyici özellikleri olabilir, ancak sıcak baharatlar ishaliniz için pek iyi olmayabilir. Baharatlı yiyecekler ayrıca bazı insanlar için mide bulantısı ve kusmayı tetikleyebilir.

Narenciye

Yüksek asit içeriği nedeniyle, belirtilerinizin şiddetine bağlı olarak portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi narenciye tüketiminizi sınırlayabilirsiniz.

Kahve

Kahve bağırsaklarınızın kasılmasına neden olabileceğinden, kaçınmanız gerekir. Ayrıca kafeinli içeceklerin uyku kalitenizi bozabileceğini ve mide gribinden kurtulmanızı engelleyebileceğini unutmayın.

Alkol

Alkol bir idrar söktürücü görevi görür, yani vücudunuzun sıvıları sisteminizden daha hızlı atmasına neden olur. Bu nedenle, susuz kalmanıza neden olabileceği için alkollü içeceklerden uzak durmanız gerekir.