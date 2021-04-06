Mide yanmasına doğal çözüm: Karbonatlı su nasıl içilir? Karbonatlı suyun faydaları..

Miden yanmasından veya ekşimesinden rahatsızlık duyanlara doğal bir çözüm olarak karbonatlı su denemeleri tavsiye edilir. Peki karbonatlı su nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Mide yanması sık gözlenen bir şikayettir. Özellikle, yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri, sık tekrarlanmaya başlandığında bir sindirim sistemi rahatsızlığı belirtisi olabilir.

Mide yanması, evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu noktada karşımıza çıkan karbonatlı su önerisi gerçekten işe yarıyor mu merak ediliyor.

Vücudun pH seviyesini dengeleyici özelliği ile öne çıkan karbonat mide yanmasına iyi gelir mi? İşte karbonatlı su tarifi ve faydaları..

KARBONATLI SU NE İŞE YARAR? KARBONAT MİDEYE İYİ GELİR Mİ?

Mide ilaçları henüz hastalıkların tedavisinde kullanılmazken karbonatlı su mide ağrılarında sıkça kullanılmaktaydı. Günümüzde de bu şikayetleri yaşayan pek çok insan karbonatlı su tüketmektedir.

Kozmetikten, sağlıklı beslenme reçetelerine kadar karşımıza çıkan karbonatın en önemli özelliği suda kolayca çözünebilmesidir.

Vücudun pH seviyesini düzenler; pH seviyesinin yüksek ve ya düşük olması yanında sağlık problemleri getirir. Örneğin vücudun fazla asidik olması, diyabet, obezite, migren, katarakt, kanser hatta felç riskini beraberinde getiriyor. Her gün aç karnına karbonatlı su tüketimiyle pH seviyesi düzenlenebilir. Düzenli olarak tüketildiğinde hidroklorik asit içeren mide nötralize olur.

Mide ekşimesine iyi gelir ve rahatlatır.

Böbrek taşı oluşumuna engel olur; Taşın oluşması ise idrarın asit derecesinin yüksek olmasından ve vücudun demir dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli nedenlerinden biri de az su tüketimidir. Her gün aç karnına içtiğiniz karbonatlı su böbrek taşı oluşumuna engel olacaktır.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler; karbonatın antiseptik özelliği vardır. İdrarın asit düzeyini azaltarak enfeksiyonların önüne geçer.

Mikrop kırıcı etkisi vardır; boğaz iltihaplanması gibi şikayetlerde sabahları karbonatlı suyla gargara yapılması öneriliyor.

Kötü kolesterolü düzenler; karbonatlı maden suyu içildiğinde LDL olarak bilinen kötü kolesterol düşüş olur. Ancak şu kısımda uyarı yapmak gerekmektedir; yüksek tansiyon hastaları karbonatlı maden suyu tüketmemelidir. Bu durumda kişi daha kötü bir hal alabilir.

GUT ve diğer eklem sorunlarını giderir; İdrardaki yüksek düzeydeki ürik asit ve vücut dokularındaki kan, acıya ve gut ya da artrit gibi kronik hastalıklara neden olabilir.

Karbonatlı su pH seviyesini düzenlediğinden bu tür hastalıklarda tedavi olarak kullanılabilir.

Fiziksel performansı arttırır; fiziksel performans sırasında kaslarda ve eklemlerde laktik asit birikmesi durumu söz konusudur. Bu da eklemlerde ve kaslarda sertliğe ve beraberinde yorgunluğa yol açar.

Karbonatlı su tüketimi sayesinde vücuttaki asit düzeyi kontrol altında kalacaktır ve bu tür şikâyetlerde azalma olacaktır.

KARBONATLI SU NASIL İÇİLİR?

Karbonatlı suyun, sabahları aç karnına bir su bardağına, bir tatlı kaşığı karbonat ekleyerek günde en fazla iki kez tüketilmesi önerilir