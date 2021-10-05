Mide yanmasına iyi gelen 8 doğal yöntem

Mide yanması ve reflü problemlerine iyi gelerek yaşam kalitenizi yükseltmeye yardımcı olacak evde uygulanabilen kolay yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Mide ekşimesi ya da yanması olarak bilinen rahatsızlık genellikle asit reflü belirtisidir. Diğer hazımsızlık biçimlerine benzer hissedebilse de özellikle mide asidi yemek borusuna girdiğinde ortaya çıkan göğüste yanma hissi ile karakterizedir. Diğer semptomlar ağızda hoş olmayan, asidik bir tat ve çene ağrısını içerebilir.

Neyse ki, yağlı yiyecekler de dahil olmak üzere belirli yiyeceklerden kaçınmak veya daha küçük öğünler yemek gibi tam diyet değişiklikleri yapmak gibi mide ekşimesini önlemenin yolları vardır. Bununla birlikte, mide ekşimesi yaşıyorsanız, rahatsızlığı gidermek için tüketebileceğiniz yiyecekler de vardır. İşte, mide ekşimesi semptomlarını azaltmaya yardımcı yöntemlerden bazıları;

1. AZ AZ VE SIK YEMEK YİYİN

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yerine daha küçük, daha sık öğünler, yani dört ila altı hafif öğün yemek mide sağlığınız için daha iyidir. Daha küçük öğünlerin sindirimi daha kolay olur ve mideniz daha az asit üretir. Bir anda çok fazla yemek mide basıncına ve asitleri yemek borusuna doğru iterek mide ekşimesine neden olabilir. Daha hafif porsiyonları daha sık yemenin amacı, bu mide basıncını azaltmaktır. Vücudunuza daha hızlı tokluk hissi sağlamak için lif, protein ve sebze alımınızı artırmayı deneyebilirsiniz. Böylelikle kilo kontrolünüzü de sağlamış olursunuz.

2. MEYAN KÖKÜ İLE TANIŞIN

Meyan kökü ciddi mide ekşimesi şikayetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, meyan kökü tüketiminin mide astarını kapladığı ve mideyi aşındırıcı hasardan koruduğu için mide ekşimesi de dahil olmak üzere asit reflü semptomlarını hafifletebileceğini göstermektedir. Meyan kökünü yemeklerden önce çay olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, çok fazla meyan kökü tüketmek kan basıncı seviyelerinin yükselmesine neden olabilir, bu nedenle tüketim seviyelerini minimumda tutun.

3. TETİKLEYİCİ GIDALARDAN KAÇININ

Bazı yiyecekler mide ekşimenizi tetikleyebilir. Bunların hangi yiyecekler olduğunu anlamak ve tetikleyici yiyecekleri diyetinizden çıkarabilmeniz için ne yediğinizi takip etmeniz gerekiyor. En fazla tetikleyen yiyecekler kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, mayalanmış gıdalar olarak bilinse de, kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Birkaç hafta boyunca tükettiğiniz her şeyin kaydını tutmayı deneyin ve daha sonra belirtiler geliştirip geliştirmediğinizi kaydedin. Ayrıca, hangi yiyeceklerin sizi tetiklediğini tam olarak belirlemek için bir eliminasyon diyetini deneyebilirsiniz, böylece onlardan tamamen kaçınabilirsiniz.

4. ANANAS SUYU İÇİN

Ananas suyu, yalnızca yazın kavurucu günlerinde serinletici bir içecek olarak tercih edilmesi nedeniyle değil, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıcı etkileriyle de mükemmeldir. Ananas suyu, proteinleri sindirmeye yardımcı olacak bromelain adı verilen bir enzim içerir. Ananas suyu hem lif hem de su açısından zengindir. Lif ve bromelain mide problemlerinin doğal ilacı olarak bilinir. Ananas genel olarak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabilir.

5. DAR GİYSİLERDEN UZAK DURUN

Mide problemleriniz varsa, aşırı derecede kısıtlayıcı olan, mideye baskı uygulayan ve midenizdeki asidin yukarı doğru itilmesine neden olabilecek belinizi çok sıkı saran giysilerden kaçınmalısınız. Dar kot pantolonlar ve sıkı kemerler şikayetlerinizi daha çok artıracaktır. Bunun yerine, doyurucu bir yemek yemek üzere olduğunuzu biliyorsanız, bel kısmı esnek pantolonlar veya en sevdiğiniz dökümlü elbisenizi giymeyi tercih edin.

6. ZENCEFİL ÇAYI İÇİN

Mide bulantısından yanmasına her türlü sorunu çözmeye yardımcı zencefil çayını tüketebilirsiniz. Zencefil çayı sindirimi kolaylaştırır, mide ve bağırsağı yatıştırmada etkin rol oynar. Ayrıca bağışıklığı güçlendiren zencefil, iyi bir anti-inflamatuar kimyasal bileşik olan gingerol içerdiği için kendi başına yemek de oldukça sağlıklıdır.

7. YAĞ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Mide yanmasının baş düşmanı olarak yağ gösterilir. Yağın sindirimi zor olduğu için mide problemlerini tetikler. Özellikle trans ve hayvansal yağları tüketmek mide asidini yükselterek yanma oluşumuna zemin hazırlar. Tabii ki, mide için faydalı yağlar da vardır: Avokado, somon ve zeytinyağı gibi yararlı yağları diyetinize ekleyebilirsiniz.

8. YEMEKTEN HEMEN SONRA YATMAYIN

Mide şikayetlerinden muzdarip olanların yemekten hemen sonrasında yatması önerilmez. Yemekten sonra mideniz 2 saat boyunca çalışacaktır ve bu süreçte daha fazla asit üretecektir. Yatar pozisyonda durmak ise yiyeceklerin asitle birlikte yemek borunuza gelmesini sağlar. Bu da zamanla reflü problemlerine sebep olduğu gibi aside bağlı olarak yemek borusunda tahriş oluşturabilir.