Migren ataklarını önlemenin en etkili 6 yolu

Sık sık migren ataklarından muzdaripseniz, ağrıları hafifletmek veya önlemek için yaşam tarzınızda yapmanız gereken değişiklikleri sizler için sıraladık…

Migren atakları son derece yıpratıcı olabilir ve hayatınıza zarar verebilir. Bunun arkasındaki nedeni tahmin etmek zor olsa da, migren sorunlarından muzdarip büyük bir nüfus var ve tetikleyiciler oldukça fazla. Henüz yeni başlayanlar için migren ağrıları tipik olarak, genellikle başın bir tarafında olmak üzere orta veya şiddetli ağrıyı içerir. Hatta bazen buna hastalıkta ağrıya ek olarak sese ve ışığa karşı tahammülsüzlük eşlik eder.

Migreninizi yönetmenin kolay yollarını arıyorsanız, belirli yaşam tarzı tüyoları ağrıyı hafifletebilir veya baş ağrılarını daha başlamadan durdurabilir. Migren sıklığını önlemek veya en azından azaltmak için yapabilecekleriniz;

1. SAĞLIKLI BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Sağlıklı bir uyku rutini, beyni yenilemek için en az yedi ila sekiz saat uyku içermelidir. Uyku, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya, kaygı ve depresyondan korunmaya ve derin rahatlamayı teşvik etmeye yardımcı olur. Ve uykusuz kaldığınızda, sadece migreni değil, diğer çeşitli sağlık sorunlarını da çekeceksiniz.

2. DÜZENLİ YEMEK YİYİN

Genellikle öğünlerinizi atlar mısınız? Cevabınız evet ise, kilo vermeye çalışıyor olsanız bile bunu yapmamalısınız. Öğün atlamak ve oruç tutmak, yaygın migren tetikleyicileridir. Uzun süre oruç tutmanın baş ağrısına neden olabileceğini biliyoruz. Bunun nedeni, vücudunuzun optimal işlev için gerekli olan temel besinlerden yoksun olmasıdır.

3. STRESİ UZAK TUTMAK İÇİN MEDİTASYON YAPIN

Normal migrenlerinizin arkasında önemli bir neden olabileceğinden, bunu önlemek için bir şeyler yaptığınızdan emin olun. Stresi yönetmek için yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizlerini deneyin, çünkü bunlar stresinizi azaltabilir ve migrenden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, iş de dahil olmak üzere stresli faaliyetlere katılmamaya çalışın.

4. ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN

Bazı insanlar için alkol, migren için önemli bir tetikleyicidir. Alkol damarda genişleme ve daralmalara sebep olabilir; bu da baş ağrısını doğrudan tetikler. Ve sadece alkol değil, sigara da. Aşırı alkol alımı ve sigara içmek vücudunuzu içeriden etkileyerek onu zayıflatabilir. Bu nedenle, baş ağrılarını ve diğer semptomları da artırabilir.

5. EKRANA BAKMA SÜRESİNİ SINIRLAYIN

Uzun saatler televizyona, bilgisayara, tablete, cep telefonuna ve video oyunlarına bakmak yorgunluğa, vücutta dolaşım eksikliğine ve göz yorgunluğuna neden olur. Bu durum, baş ağrısına neden olabilir. Bu nedenle, bu mavi ışığa maruz kalma süresini sınırlayın.

6. KAFEİN ALIMINI DÜZENLEYİN

Günlük olarak migren atakları yaşıyorsanız, kafein tüketimini günde bir fincanla sınırlayın. Kafein, birçok insanın baş ağrısını yatıştırmasına yardımcı olsa da, yüksek miktarlı tüketimde aynı durum geçerli değildir.