Mikrodalgaya asla koymamanız gereken 7 yiyecek

Etkili ve pratik kullanımıyla mutfakların vazgeçilmezi haline gelen mikrodalga fırınları tüm gıdalar tolere edemiyor. Daha da kötüsü, bazıları mikrodalgaların etkisiyle zehirlenmelere yol açabiliyor.

Hızlı bir ısıtma ve pişirme cihazı olan mikrodalga fırın, mutfaktaki en büyük yardımcılardan biridir. Ancak, gıda zehirlenmesi riski nedeniyle bazı gıdalarda kullanılmaması gerektiğini çok az kişi bilir.

Yeniden ısıtma bazen hastalıklara ve zehirlenmelere yol açabilen mikroorganizmaların gelişmesine yol açabilir. Ciddi olabilen gıda zehirlenmesine neden olabilen mikrodalgalara koyulacak yiyeceklere dikkat edilmelidir.

Bazı gıdaları mikrodalga fırına koymaktan kaçınmak daha iyidir.

MİKRODALGAYA ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN 7 YİYECEK

İşte hastalıklara ve zehirlenmelere yol açan mikroorganizmalardan uzak durmak için mikrodalgaya asla koymamanız gereken 10 yiyecek.

Mantarlar

Mantarlar tekrar ısıtıldıklarında mide şişkinliği başta olmak üzere çeşitli sindirim sistemi sorunlarına neden olurlar.

Tavuk

Tavuklar mikrodalgaya konulmamalıdır. Mantar gibi, protein açısından zengindir. Bu, yeniden ısıtma etkisi altında tadını tamamen değiştirir. Tavuk eti, ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilecek zararlı bakterileri serbest bırakır. Isıtıldığında sadece tadı değişmekle kalmaz, mikrodalga fırın hiçbir bakteriyi yok etmez. Bu nedenle, mutfakta bir gün öncesinden kalan tavuk varsa, soğuk yemek daha iyidir.

Pirinç

Pirinç de bu cihazda ısıtılmaması gereken yiyeceklerden biridir. Pirinç sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da pişirildikten hemen sonra tüketilmelidir. Pişmiş pirinç, daha sonra mikrodalgada tekrar ısıtmak amacıyla uzun süre bir kenara bırakılırsa çeşitli zehirlenmelere yol açabilir. Nişasta içerdiğinden, uzun süre saklandıktan sonra mikrodalgada ısıtılırsa toksik bakteri geliştirmesi muhtemeldir.

Patates

Patates, mikrodalgaya girdiğinde en tehlikeli olanıdır. Oluşan glikoalkaloid adı verilen moleküller zehirlenmelere yol açabilir. Bunlar sindirim sistemi bozukluklarına ve bağırsak kanamalarına neden olabilir. Bu zararlı moleküller ısının etkisiyle çoğalır. Pirinç gibi patatesler de nişastalı yiyeceklerdir ve nişasta açısından zengindir. Patatesler çok fazla açıkta bırakılırsa, mikroplar için üreme alanı haline gelirler.

Kereviz

Bu sebze, ultraviyole ışınları altında kanserojen hale gelen nitrat molekülleri içerir. Bu durum ıspanak yaprakları için de geçerlidir.

Rokfor Gibi Küflü Peynirler

Küf açısından zengin rokfor gibi peynirler, sütün yanı sıra mantar ve küfle doludur. Ne yazık ki, bu iki ana küflü peynir bileşeni, mikrodalga ısısına farklı tepki verir. Mikrodalgalar bu tür peynirleri yenmez hale getirir. Bu nedenle mikrodalga fırında bu tür peynirlerin ısıtılmasından kaçınılmalıdır.

Kuru Biber

Kuru biberlerin mikrodalgada pişirilmesi veya ısıtılması önerilmez. Baharatlı tadın kaynağı olan kapsaisin içerirler. Isı altında bu kimyasal madde havaya uçar ve besin kaybı yaşanır. Ayrıca mikrodalga kapağını açtığınızda gözlerinizi ve boğazınızı yakma riskiniz vardır.

MİKRODALGA FIRININIZI TEMİZLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Küçük et parçasından cihazın duvarlarındaki sos şeritlerine kadar bakteriler mikrodalga fırınlarda çoğalabilirler. Isı ve nem ile birleşen gıda parçacıkları sadece bakteri üremesi için uygun bir ortam değil, aynı zamanda bir sağlık riskidir. Bu durumda yemeğinizi tekrar ısıtmak isterken, bu süreçte onu sağlıksız hale getirirsiniz.

Mikrodalga fırınlar sağlık riskerini sıfıra düşürmek için düzenli olarak temizlenmelidir. Düzenli olarak temizlemenin bir diğer avantajı da daha iyi çalışacağı ve daha az tüketeceği için enerji tasarrufu yapmanızdır.

Mikrodalganızı 5 Dakikadan Daha Kısa Sürede Temizleyin

Bir kaseyi limonlu suyla doldurun ve mikrodalgayı 3-4 dakika yüksek ateşte ısıtın. Açın, kaynayan su dolu kaseyi çıkarın, kendinizi yakmamaya dikkat edin ve yanlarda biriken su buharını hemen silin. Nem, kiri yumuşatarak bir bezle kolayca çıkarılabilir hale getirir.

Mikrodalga Fırınınızı Temizlemek İçin Diğer Etkili İpuçları

- Mikrodalga yağlıysa veya üzerine sos bulaşmışsa, yanlarını yarım limonla silin. Ardından nemli bir mikrofiber bezle silin.

- Mikrodalgayı suya batırılmış ve sıkılmış yumuşak bir sünger ve birkaç damla bulaşık deterjanı ile temizleyin. Ardından birkaç damla beyaz sirke emdirilmiş nemli bir mikrofiber bezle üstünden geçin ve bir havluyla kurulayın.

- Mikrodalganın duvarlarını hafifçe seyreltilmiş beyaz sirkeye batırılmış bir bezle silin, beyaz sirkeden zarar görebilecek conta ve bağlantı elemanlarından kaçınmaya dikkat edin. Daha sonra suyla ıslatılmış bir süngerle üstünden geçin, ardından bir havlu veya mikrofiber bir bezle kurulayın.