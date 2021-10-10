MIND diyeti: Beyni besleyen ve beslemeyen yiyecekler

En yaygın bunama şekli olan Alzheimer hastalığı, dünya çapında milyonlarca kişi etkiliyor ve yeni çalışmalar MIND diyeti yaklaşımıyla riskin azaltılabileceğini gösteriyor.

Yaşlanma, bedeni ve zihni etkiler. İnsan beyninde zamanın geçişi, bazı insanlarda Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan anormal protein gruplarının gelişimini tetikleyebilir. Peki, beyin bu etkilerden korunabilir mi?

Alzheimer en yaygın bunama şeklidir, ilerleyici bir hastalıktır ve şu anda hiçbir ilaç ilerlemesini durduramamaktadır. Önlemeyi destekleyebilecek yöntemlerle ilgili olarak, kanıtlar biraz tutarsız, ancak öneriler kalp hastalıkları risk faktörlerinin (hipertansiyon ve kolesterol gibi) kontrolüne ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemine özel önem veriyor.

Bu anlamda MIND diyeti yıllardır tavsiye edilmektedir. Ve yakın zamanda yapılan bir çalışma, MIND diyetinin faydalarıyla ilgili daha fazla kanıt sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, ileri yaştaki yetişkinlerin, plaklar ve amiloid düğümleri olarak bilinen beyindeki protein birikintilerini geliştirdiklerinde bile MIND diyetinden yararlanabileceğini doğruladı.

Beyindeki sinir hücreleri arasında plaklar ve düğümler oluşur ve genellikle düşünme ve problem çözme becerilerine müdahale eder.

ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTABİLİYOR

MIND diyeti, Akdeniz ve DASH (Hipertansiyonu durdurmak için beslenme) diyetlerinin bir karışımıdır. Önceki çalışmalar, MIND diyetinin bir kişinin Alzheimer hastalığı geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Journal of Alzheimer's Disease'de(Alzheimer Hastalığı Dergisi) yayınlanan yeni araştırma, MIND diyetini orta derecede takip eden çalışma katılımcılarının bilişsel problemler göstermediğini ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı Yrd. Doç. Dr. Klodian Dhana, "Bazı insanların beyinlerinde yaşamları boyunca bunama geliştirmedikleri halde, ölüm sonrası Alzheimer hastalığı teşhisi konacak kadar plak ve düğüm var. Bazı insanlar, beyninde bu plakların birikmesine rağmen bilişsel işlevi sürdürme yeteneğine sahiptir ve çalışmamız, MIND diyetinin Alzheimer hastalığı ile ilgili beyin patolojilerinden bağımsız olarak daha iyi bilişsel işlevlerle ilişkili olduğunu göstermektedir." dedi.

1997'de başlayan çalışmada araştırmacılar, ileri yaştaki yetişkinlerde çalışma başlangıcından ölüme kadar diyet, beyin patolojileri ve bilişsel işlevsellik arasındaki ilişkileri incelediler.

Demansı olmadığı bilinen 569 katılımcı, hayattayken yıllık klinik değerlendirmelere ve ölümlerinden sonra beyin otopsisine katılmayı kabul etti.

Gönüllülerden hafıza ve düşünme sorunları geliştirip geliştirmediklerini görmek için yıllık değerlendirmeleri ve bilişsel testleri tamamlamaları istendi. 2004'ten başlayarak, katılımcılara bir önceki yıl 144 gıdayı ne sıklıkta yediklerini soran yıllık bir gıda anketi verildi.

Anket yanıtlarını kullanan araştırmacılar, her katılımcıya belirli yiyecekleri ne sıklıkta tükettiklerine bağlı olarak bir MIND diyet puanı verdi.

MIND DİYETİNDE YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

MIND diyeti, 10 beyin dosru gıda grubu ve 5 sağlıksız grup dahil olmak üzere 15 diyet bileşenine sahiptir:

1. Günde en az üç porsiyon tam tahıl.

2. Haftada en az altı kez yeşil yapraklı sebzeler (salata gibi).

3. Günde en az bir kez diğer sebzeler.

4. Haftada en az beş kez kuru yemiş.

5. Haftada bir kereden az kızarmış yiyecekler veya fast food.

6. Haftada üç kezden fazla baklagil.

7. Haftada en az iki kez kümes hayvanları.

8. Haftada en az bir kez balık.

9. Haftada dört defadan az kırmızı et.

10. Haftada en az iki kez orman meyveleri (çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen).

11. Yemek pişirmek için esas olarak zeytinyağı.

12. Günde en fazla bir yemek kaşığı tereyağı.

13. Haftada bir porsiyondan az tam yağlı peynir.

14. Haftada bir porsiyondan az şeker.

15. Sıfır alkollü içecek.

KORUYUCU ETKİ KANITLANDI

Sağlıklı ve sağlıksız gıda grupları için bildirilen alım sıklığına dayanarak, araştırmacılar, çalışma süresi boyunca her katılımcı için MIND diyet skorunu hesapladılar. Ölçüm hatasını sınırlamak için analizde, çalışmanın başlangıcından katılımcının ölümüne kadar ortalama MIND diyet puanı kullanıldı.

Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı diğer yaygın beyin patolojilerinden bağımsız olarak MIND diyetinde daha yüksek bir puanın daha iyi hafıza ve düşünme becerileri ile ilişkili olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Dhana, "Diyetin koruyucu bir kapasiteye sahip olduğu ve yaşlılarda bilişsel dayanıklılığa katkıda bulunabileceği ortaya çıktı." dedi.

Diyet değişikliklerinin, daha iyi veya daha kötüsü için bilişsel işleyişi ve bunama riskini etkileyebileceğini ifade eden Dhana, “Yaşlanmayla birlikte bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya ve beyin sağlığına katkıda bulunmaya yardımcı olabilecek oldukça basit diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri var.” dedi.