MIS A sendromu nedir? Koronavirüsten sonra görülen MIS A sendromu belirtileri nelerdir?

Koronavirüs, birçok hastalığı beraberinde getirmeye devam ediyor. Kovid'den iyileşen bazı çocuklarda ortaya çıkan MIS-C'nin ardından erişkinlerde de MIS-A sendromuna rastlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüs, virüsü atlatan hastaların peşini kolay kolay bırakmıyor.

Çocuklarda görülen MIS-C’nin ardından Koronavirüs tedavisi alıp iyileşen yetişkinlerde birkaç ay sonra ortaya çıkabilen MIS-A sendromu yani “Multisistem Inflamatuar Sendrom'' endişeye neden oldu.

Sindirim sistemini, karaciğeri ve kalbi etkileyebilen bu hastalığın belirtileri görüldüğünde, derhal uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Bu hastalık, zamanında tedavi edilmediğinde oldukça ağır seyredebiliyor.

Peki MIS A sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

MIS-A SENDROMU VE BELİRTİLERİ

MIS-A sendromu, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen erişkinlerde birkaç ay sonra ortaya çıkıyor. Nedeninin tam olarak açıklanamadığı bu gizemli hastalık, genellikle genç yaş grubundaki hastalarda görülüyor.

Belirgin şekilde yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve ishal belirtileriyle seyreden bu hastalık vücutta birçok yeri etkileyebiliyor. Şimdilik çok yaygın olmayan bu hastalığa yakalanan hastaların tedavi edildikten sonra sorunsuz iyileştiği görülüyor.

MIS-A SENDROMU TEDAVİSİ

MIS-A sendromunun tedavisinde, artmış inflamasyon yanıtın baskılanması, kontrol altına alınması hedefleniyor. Böylece organların korunması sağlanıyor. Bu tedavi için Antiinflamatuar ilaçlar başta olmak üzere pek çok ilaç seçeneği bulunuyor.

Ayrıca, çocuk hastalarda kullanılan damar içi imminoglobülin tedavisi (IVIG) de yapılabiliyor.