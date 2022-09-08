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    Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    42 yaşındaki bir Mısırlıda, maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Şahsın hastanede karantinaya alındığı belirtildi.
    • 08.09.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:09
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    Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor…

    Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir hastada virüsün tespit edildiğini duyurdu. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, hastalığı taşıyan şahsın hastanede karantinaya alındığı belirtildi.

    Sık sık Avrupa’ya seyahat ettiği öğrenildi

    AA’nın haberine göre; bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtildi.

    Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

    Maymun çiçeği virüsü

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

    Mısır da ilk maymun çiçeği vakası görüldü #1


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