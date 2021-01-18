Misofobi hastalığı nedir? Koronavirüsün tetiklediği Misofobi belirtileri nelerdir?

Koronavirüs fiziksel sağlığın yanına ruhsal sağlığı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misofobi olarak adlandırılan bu fobi, bir insanın mikroptan ya da pislikten duyduğu aşırı korkudur.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi birçok kaygı ve endişeyi de tetikliyor. Bunlardan biri de, kişinin mikrop bulaşması endişesiyle hayatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde önlem alması olarak tanımlanan, "Misofobi" hastalığı..

Defalarca el yıkamak… Duş alma süresinin ve sıklığının artması… Temizlik ürünleri ve antibakteriyel ürünlerin olağandan fazla tüketilmesi… İşyeri ve hastane gibi ortak kullanımların olduğu yerlerden kaçmak…

Virüse yakalanmamak adına birçok endişe hali de beraberinde geliyor.

Peki misafobi nedir, belirtileri nelerdir, tedavi edilebilir mi? İşte detaylar..

MİSOFOBİ NEDİR?

Misofobi terimi, Dr. William Alexander Hammond tarafından 1879’da, birinin ellerini tekrar tekrar yıkamakta sergilenen bir obsesif-kompulsif bozukluk vakasını anlatırken ortaya atıldı.

Bu fobinin arkasında sadece mikroplardan değil, aynı zamanda kirlilikten, hastalıktan, vücut sıvılarından, bakterilerden ve bulaşıcı hastalıklardan takıntılı şekilde korkma hali vardır.

Fakat bu insanların kanserojen kimyasallara karşı aynı oranda korkusu yoktur ve bakteri ve kirliliği yok etmek için sıklıkla kanserojen kimyasallara bulanırlar.

MİSOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genetik ve çevresel faktörler misofobi gelişmesine neden olabiliyor. Özellikle obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan kişiler risk altında.

Misofobi; kirlenme ve mikrop kapmaktan duyulan aşırı korkuyla birlikte çok kez el yıkama, duş alma sayısının artması ve süresinin uzaması, temizlik ile antibakteriyel ürün kullanımının normalin çok üzerinde olması, kirli ya da mikroplu olduğu düşünülen yerlerden kaçınma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Bu kişiler sadece mikroplardan değil, ayrıca kirlilikten ve salgın hastalıklardan da korkuyor ve bu korku hali kişinin yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürebiliyor.

Misofobili insanlarda görülen ortak özellikler:

-Obsesif el yıkama

-Temiz olma takıntısı

-Kirli ya da mikroplu görülen yerlerden kaçma

-Antibakteriyel ürünlerin aşırı kullanımı

-Kendi çocuklarının mikrop kapacağı korkusu

MİSOFOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Misofobi tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşamını ciddi boyutlarda kısıtlayan bir hale dönüşebiliyor. Kaygı duygusunun artarak devam etmesinin gelecekle ilgili umutsuzluk ve çaresizlik hissini artırıyor.

Tedavinin şekli kişinin kaygı düzeyine göre belirleniyor. Kaygı bozukluklarında kanıta dayalı bilinen ve en yaygın kullanılan tedavi yöntemi, bilişsel davranışçı terapileridir.

Psikoterapiyle birlikte medikal tedavinin düzenlenmesi terapi sürecinin etkinliğinin daha artmasını sağlayabiliyor.

Tedaviyle birlikte hastanın tehlike algısının değişmesi ve bu doğrultuda baş etme becerilerinin artmasıyla misofobi sorunu ortadan kalkabiliyor.