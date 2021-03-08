Misophonia (Mizofoni) hastalığı nedir, neden olur? Mizofoni belirtileri nelerdir?

Misophonia (Mizofoni) hastalığı nedir, neden olur? Mizofoni belirtileri nelerdir?

Dünya genelinde her 100 kişiden 20'sinde görülen misophonia yani mizofoni, seslere karşı aşırı hassasiyet ve seçici ses duyarlılığı sendromu olarak tanımlanmaktadır. Peki belirtileri nelerdir?

Modern toplumda ortaya çıkan rahatsızlıkların giderek artmasıyla birlikte sosyal hayatta olumsuzluklara neden olduğu bilinmektedir.

Son zamanlarda birçok kişinin gündeminde olan sesten rahatsız olma hastalığı olarak da bilinen mizofoni nedir, neden olur, kimlerde görülür? gibi sorular araştırılmaktadır.

Kulak hassasiyeti yaşayan kişilerde görülme sıklığı oldukça fazla olan Mizofoni, belirli seslere karşı aşırı rahatsızlık duymak olarak tanımlanabilir.

Yemek yiyen birinin yanında durmakta güçlük çekiyorsanız, nefes sesi sizi rahatsız ediyorsa, esnenmesinden hoşlanmıyorsanız, sakız, ıslık ve benzeri gibi seslere tahammülünüz yoksa siz de bir mizofoni hastası adayı olabilirsiniz.

Peki Mizofoni nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte mizofoni hakkında merak edilenler..

MİZOFONİ NEDİR?

Mizofoni, insanların çiğneme veya nefes alma gibi sıradan seslere anormal derecede güçlü ve olumsuz tepkiler verdiği bir bozukluktur.

Hasta birey sakız çiğneme, nefes alma, tırnak kesme, koklama, ağız şapırdatma, horlama, ıslık, öksürük, esneme, yürüme, konuşma, yemek yeme ve hatta diş fırçalama gibi günlük yaşamda sıkça karşılaşılabilecek seslerden rahatsız olmaktadır.

İlk defa 2001 yılında Jastreboff adlı bilim adamı tarafından tanımlanan misophonia hastaligina sahip kişi çevresel seslerden duyduğu rahatsızlık nedeni ile zamanla sosyal hayattan uzaklaşır ve yalnızlaşmaya başlar.

Bazı araştırmalar mizofoninin, dünya nüfusunun yaklaşık % 20’sinde görüldüğünü göstermektedir. Ortalama her 10 insandan 2'sinde misofonya rahatsızlığına rastlamak mümkündür.

MİZOFONİ NEDENLERİ

Misophonia nedenleri tam olarak bilinemeyen bir hastalık olmakla birlikte beynin hem psikolojik hem de fiziksel olarak anormal semptomlar geliştirmesi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Kulak çınlaması

Anskiyete

Stres bozukluğu

Kişilik bozuklukları

İşitme kaybı

Herhangi bir sebeple kulağın zarar görmesi

Kulak ameliyatı

Uzun süre yüksek sese maruz kalma

Migren

Vertigo

Beyin travması

Depresyon ya da travma sonrası stres bozukluğu

Böbrek hastalığı

Yüz felci

MİZOFONİ BELİRTİLERİ NELERDİR?