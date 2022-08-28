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- Mondelez çikolatalarında salmonella bakterisi şüphesi
Mondelez çikolatalarında salmonella bakterisi şüphesi
- 28.08.2022 - 17:54
İtalya merkezli Ferrero çikolata şirketinin ardından ABD merkezli Mondelez çikolata şirketi de salmonella bakterisi şüphesi ile 3 üretim sahasını kapattı.
Fransız Le Figaro gazetesi Oreo, Mikado ve Pepito’nun üreticisi olan şirketin ürünlerinde salmonella bakterisi olma ihtimalinin görüldüğü belirtildi.
İHA’nın haberine göre; şirket yöneticilerinin kapatma nedenini büyük temizlik olarak öne sürdüğü haberde, asıl nedenin salmonella bakterisi uyarısı olduğu iddia edildi.
Piyasalarda arz sıkıntısı yaşandı
Haberde, üretimdeki yavaşlama nedeniyle piyasalarda söz konusu ürünlerde arz sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.
Ayrıca, şirketin faaliyetlerini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçmesinin uzun zaman alacağı tahmin edildi.
Kinder ürünlerinde bakteri tespit edilmişti
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero’nun geçtiğimiz nisan ayında Belçika’daki fabrikasında üretilen bazı Kinder ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmişti.
Şirketin üretimi askıya alınmıştı
Ferrero, nisan ayında Belçika’nın Arlon kentindeki fabrikada üretilen Kinder marka birçok ürününü geri çağırmış, Belçika tarafından şirketin üretimi askıya alınmıştı.
Geçtiğimiz temmuz ayında Belçika tarafından yeniden üretimine izin verilen şirketin salmonella bakterisinin tespit edildiği Kinder sürpriz yumurtaların hala satılmaması ise dikkat çekmişti.