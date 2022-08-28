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Mondelez çikolatalarında salmonella bakterisi şüphesi

Mondelez çikolatalarında salmonella bakterisi şüphesi

Oreo, Mikado ve Pepito gibi markaların üreticisi olan Mondelez şirketi, salmonella bakterisi şüphesiyle 3 üretim sahasını kapattı.