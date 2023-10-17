Muhteşem baharat: Zaferanın 7 süper faydası "Zaferan otu" halk arasında bilinen adıyla safran olarak geçer. Oldukça değerli bir baharat olan zaferan, faydalarıyla dikkat çeker. İşte zaferan otunun sağlığa bilinmeyen yararları

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Zaferan otu, Crocus sativus bitkisinin çiçeklerinden elde edilen ve baharat olarak kullanılan bir bileşendir. Crocus sativus bitkisi, lila veya mor çiçekler açan ve iğ şeklinde uzun, sarı damarlı yaprakları olan bir bitkidir. Bu bitkinin çiçekleri, zaferanın hammaddesi olarak kullanılır.

Zaferan, aslında oldukça meşhur olan safranın kendisidir.

Zaferan (safran), özellikle mutfakta baharat olarak kullanılır ve genellikle yemeklere renk, aroma ve tat katar.

İplik şeklinde ince ve kırmızı renkte olan zaferanın tadı kendine hastır.

Zaferan otu faydaları

Zaferan ayrıca geleneksel tıpta ve bazı kültürlerde doğal ilaç olarak da kullanılmıştır.

Sinir hassasiyetini giderir, mental anlamda güç sağlar.

Vücuda kuvvet verir.

Regl gecikmelerinde faydalıdır, düzene sokar.

Öksürük, bronşit ve astımın geçmesinde etkilidir.

Rahim hareketlerini artırır, doğurganlığa faydalıdır.

Cinsel dürtüleri uyandırmaya yardımcı olur.

Hormonal dengesizlikleri düzenler.