Adana’da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, birçok işletmede kebap harcında taşlık ya da tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Bu durum, işini düzgün yapan esnafı da zan altında bırakırken, bazı işletmelerin hala mühürsüz et satmaya devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, mühürsüz satılan etin kaynağı belli olmadığı için dikkat edilmesi gerektiğini konusunda uyarıyor.

KEBAPÇILAR UYARIYOR

Kebapçı Yaşar Aydın, konu hakkında şunları söyledi: “Gerçek orijinal Adana kebap, erkek kuzu etiyle yapılır. Bizler de hep erkek kuzu eti ve kaburgası kullanıyoruz. Ben hep mühürlü et kullanırım. Etlerim mezbahada kesilir, kaçak kesim olmaz. Dana eti, dişi erkek ya da kuyruk yağı kullanmam. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım.”

NE ETİ OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Kaçak kesimin yol açabileceği sağlık risklerine dikkat çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Bir işi yaparken tam yapmanız lazım. Hiçbir imkansızlık, sağlıksızlık değildir. Tavuk kesilen yerin etten ayrı, et kesilen yerin tavuktan ayrı olması lazım. Bıçakları bile ayrı olmalı. Çünkü bu ürünler hemen çapraz bulaşa yatkın. Sebze yeri ayrı, et ve tavuk saklama yerleri ayrı olmalı. Mühürsüz etler kaçak kesim olur. O et dişi midir ya da başka bir et midir bilinmez. Vatandaşlar da mühürsüz et tüketmemeli.