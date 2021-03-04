Mumiyo nedir, nasıl oluşur? Mumiyo (dağların gözyaşları) faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Mumiyo nedir, nasıl oluşur? Mumiyo (dağların gözyaşları) faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Dağlarda ve mağaralarda bulunan mumiyo ya da diğer adıyla dağların gözyaşı, alternatif tedavide kullanılan bir çeşit tortudur ve birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Peki, mumiyonun faydaları nelerdir?

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan mumiyo (dağların gözyaşları), yüksek bölgelerde, dağlarda ve mağaralarda yetişen şifalı bitkilerin, doğal etkiler sonucu zamanla sertleşmesi ve dönüşmesi ile oluşan siyah renkli bir tortudur.

Doğada bulunan doğal mineralleri içerisinde barındıran bu madde, birçok ülkede bitkisel tıpta kullanılmıştır. Vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineraller, bu maddede bulunmaktadır.

Eski çağlarda kemik, eklem, romatizma ve diş hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan mumiyo maddesinden günümüzde diş macunu ve krem yapılmaktadır.

MUMİYONUN FAYDALARI NELERDİR?

Mumiyoda 85'ten fazla mineral, amino asit, A, B, C ve P vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca kobalt, bakır, nikel, demir, çinko, manganez, krom, sodyum, potasyum, magnezyum, kadmiyum, bizmut, molibden gibi elementler de içeren mumiyo, Doğu ve Uzak Doğu'da hastaları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Eklem romatizması, kemik ağrıları ve diğer romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Yenileyici özelliği ile kemiklerin iyileşmesine yardımcı olur.

Kemik erimesi gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

Kemik ağrılarını giderir.

Baş ağrısı, horlama ve uyku problemleri tedavisinde kullanılır.

Beyin fonksiyonlarının sağlığını korur.

Stres, unutkanlık,depresyon gibi ruhsal hastalıklara iyi gelir.

Dikkat eksikliği rahatsızlığına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yanık, tahriş ve yara izlerinin hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Mumiyo karaciğeri toksinlerden arındırır.

Mumiyo romatizmaya iyi gelir.

Diş sararması ve diş enfeksiyonları gibi hastalıkları ortadan kaldırarak ağız sağlığını korur

Kanseri önler, kanserli hücre oluşumunu engeller.

Cildi güzelleştirir.

MUMİYO NASIL KULLANILIR?

Mumiyo tablet şeklinde kullanılmaktadır. Kullanım şekli ve dozu, kullanım nedenine ve kullanan kişinin özelliklerine göre farklılık göstereceği için kullanmadan önce mutlaka araştırılmalıdır.