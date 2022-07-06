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    Mundar olmasın: Kurban eti hakkında az bilinen 8 gerçek!

    Kurban Bayramı öncesinde kurban etine dair merak edilenleri sıraladık. İşte muhtemelen ilk kez duyacağınız bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 12:40
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    Mundar olmasın: Kurban eti hakkında az bilinen 8 gerçek!

    İnsanlar arasındaki dayanışmaya lezzetli bir katkıda bulunan kurban ibadeti, İslam alemi için oldukça önemlidir

    Zengin ve fakir arasında âdeta bir köprü olan kurban eti, hem manevi hem maddi bir doyum sağlar.

    Kurban kesecek imkan bulamayanlar akraba komşu derken bir şekilde kurban etinden kısmetini alır.

    Kurban eti söz konusu olduğunda akıllarda bazı sorular oluşur: Nasıl dinlendirilmeli, nasıl pişirilmeli, nasıl tüketilmeli gibi...

    İşte bu Kurban Bayramı'nda kurban eti hakkında inanılmaz bilgilere sahip olacaksınız.

    Kurban eti hakkında 8 bilgi

    • Kurban edilen hayvanın üçte birini kurban sahibi alır, üçte biri misafir ve dostlara paylaştırılır, üçte biri de fakirlere dağıtılır.

    • Kurban eti çok taze bir et olduğu için ve aynı gün kesildiği için kasaptan ya da marketten satın aldığınız dinlendirilmiş etlerden koku olarak daha yoğundur.

    • Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını artırır.

    Mundar olmasın: Kurban eti hakkında az bilinen 8 gerçek! #1

    • Kurban eti, kesilip parçalandıktan sonra 1 gece dinlendirilmeden hemen poşetlenirse yeşillenir.

    • Kurban eti, kesildikten sonra 24 saat süre ile dinlendirilmeli ve 1 günün sonunda tüketilmelidir.

    • Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür.

    • Kesim sırasında hayvan gerildiği için eti de çok sert bir hâl almaktadır. Dinlendirilmeden tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açar.

    • kurban etini ideal saklama süresi 3 ay, en fazla 1 yıldır.

    Mundar olmasın: Kurban eti hakkında az bilinen 8 gerçek! #2


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