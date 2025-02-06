Muş'ta annesini götürdüğü hastanede dudak kanseri olduğunu öğrendi

AA

Muş'ta yaşayan 62 yaşındaki Alaattin Yavuz, geçen ay kulak ağrısı çeken annesinin tedavisi için Muş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Polikliniği'ne müracaat etti.

Yaşlı kadını muayene eden uzman doktor, Yavuz'un dudağındaki dikkat çekici şekildeki yarayı fark etti.

Yarayı inceleyen doktor, biyopsi yapılmasını istedi.

DUDAK KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Dudaktaki yaralı bölgeden alınan parçanın incelenmesi sonucu Yavuz'a dudak kanseri teşhisi konuldu.

Yaşanan gelişmenin ardından Yavuz ameliyata alındı.

ERKEN TEŞHİSLE KURTULDU

Alt dudağındaki doku temizlenen ve yerine üst dudaktan alınan doku nakledilen Yavuz, erken teşhis sayesinde kanserden kurtuldu.

Yavuz, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.

"HASTANEMİZDE İLK DEFA YAPILAN BİR AMELİYAT"

Ameliyatı yapan Uysal, gazetecilere, hastanın polikliniğe annesi için başvurduğunu söyledi.

Muayene sırasında Yavuz'un dudağındaki yarayı fark ettiğini belirten Uysal, şöyle konuştu:

Yaranın hastalık olabileceğini, ihmal etmemesi gereken durum olduğunu düşündüm. Biyopsi almamız gerektiğini söyledim. Hastamız bize güvendi, biyopsisini aldık. Biyopsi sonucu 'dudak kanseri' olarak raporlandı. Operasyonu, KBB Uzmanı Operatör Dr. Halime Kılıç ile gerçekleştirdik. Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa yapılan bir ameliyat. Bundan sonraki süreçte bu tip hastalara hizmet verebileceğimizi söylemek istiyorum. Bu bir ekip işiydi, o açıdan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

"HASTANIN DURUMU ÇOK İYİ"

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Operatör Dr. Kılıç ise hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonun bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemli adım olduğunu dile getirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiği bilgisini paylaşan Kılıç, şunları kaydetti: