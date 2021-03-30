Koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşan Türkiye, virüse karşı burun spreyi için de kolları sıvadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı açılışta önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdiğini ve çalışmaların 2021 yılı bitmeden sonuç vereceğini duyurdu.

ANKARA'DA 4 ÜNİVERSİTENİN ORTAK ÇALIŞMASI

Bakan Mustafa Varank, "ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları şu anda hızla devam ediyor. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor.

Mustafa Varank açıkladı: Türkiye, koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi VİDEO





İNSAN DENEMELERİ BAŞLIYOR

Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak.





YIL BİTMEDEN HAZIR

Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.